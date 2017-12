Puigdemont: Europa "anima a Rajoy en su represión"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha insistido este jueves desde Bruselas en sus críticas a las instituciones europeas, a las que ha acusado tener "dos varas de medir" y de "animar a Rajoy en su represión", al tiempo que ha preguntado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, si cree que los manifestantes han ido a Bruselas a apoyar a delincuentes.

"Cada vez que se utilizan dos varas de medir, y están muy cerca de aquí los que lo hacen, no están respetando los valores de nuestra querida Europa", ha señalado Puigdemont durante su intervención al término de la manifestación que ha tenido lugar en Bruselas para reivindicar el desafío soberanista, a la que han acudido unas 45.000 personas.

Puigdemont también ha lanzado un mensaje directo al jefe del Ejecutivo comunitario y a "todos los amigos" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quienes ha preguntado si creen que los asistentes a la manifestación han acudido a la capital belga para apoyar a "delincuentes".

"Escuchad bien ¿Habéis visto en algún lugar del mundo una manifestación como esta para apoyar a delincuentes? No. La próxima vez que os reunáis con Rajoy le podéis preguntar por qué persigue al Gobierno catalán como si fueran delincuentes y hay una población que se ha movilizado hasta mi despacho para apoyarme. Porque quizá no somos delincuentes, quizá somos demócratas", ha dicho.

"La Europa oficial se dedica a animar a Rajoy en su represión"

El expresidente de la Generalitat ha subrayado que "cuando la Europa oficial se dedica a animar a Rajoy en su represión" pasan "cosas maravillosas" como la manifestación de este jueves, que lejos de alejar a los catalanes independentistas de Europa, les "empuja a acercarse más".

"Cuando la Europa oficial se dedica a animar a Rajoy en su represión, es cuando pasan cosas maravillosas como la de hoy, que en lugar de alejarnos de Europa, nos empuja a acercarnos todavía más, a venir a Bruselas y hacer oír nuestra voz pacífica", ha expresado.

"Hay una oportunidad para Europa con lo que pasa en Cataluña. Es necesario esperar al 21-D y luego comenzaremos a hablar el 22", ha finalizado su discurso ante una multitud de manifestantes.

Puigdemont ha subrayado además que desea "una Europa que no tenga miedo de decirle a uno de sus miembros cuando no respeta los derechos básicos" y "que no tenga que pasar vergüenza cuando países de fuera vienen a preguntar si lo de Cataluña son las nuevas reglas de juego".

"Decimos con toda nuestra humildad y también con toda nuestra ambición que desde esta Cataluña movilizada queremos y podemos construir oportunidades de progreso y reformas europeas. Y cuando millones de personas nos manifestamos reiteradamente tantos años, eso debe enorgullecer a Europa", ha reivindicado.

Del mismo modo, Puigdemont ha asegurado que la Europa que están "ayudando a construir" se parece "mucho" a otras partes del continente, como Estonia, Eslovenia, Gales o Flandes. "Hay una Europa en construcción que se parece mucho a la que intentamos construir los catalanes. Más democracia, participación, y respeto por las minorías y la diversidad", ha expresado.