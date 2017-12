Rovira pide el voto a ERC para rehabilitar a Junqueras

La número 2 de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha pedido el voto para "rehabilitar" al cabeza de lista y líder del partido, el encarcelado Oriol Junqueras, y ha reclamado una victoria amplia con el fin de implementar la República.

"Estas elecciones también van de que el 21 de diciembre hagamos justicia de verdad, de que con nuestro voto rehabilitemos a Oriol Junqueras y lo hagamos claro vencedor", ha proclamado en un mitin en el Teatre de Tarragona ante unas 600 personas.

Hasta ahora ERC había pedido la victoria erigiéndose como el voto útil soberanista, y este miércoles ha reclamado que, además, esta victoria sea lo más amplia posible para desarrollar la República, como ha explicado el conseller cesado Carles Mundó: "Que ERC haga el mejor resultado de su historia".

"Con un gran resultado tendremos más cerca que personas inocentes y honestas que queremos, como Oriol Junqueras, puedan pasar la Navidad con sus hijos y las personas que más quieren", ha dicho Mundó, que compartió celda con él hasta que salió en libertad, hace nueve días.

Rovira también ha lamentado que Junqueras siga en la cárcel mientras que investigados del PP y el PSOE siguen en libertad y "están esquiando en Baqueira, otros están recolocados en empresas del Íbex 35 y además aún no saben quién es 'M.Rajoy".



"Velocidad de crucero"

Así, ERC garantiza que su victoria tendrá un doble efecto: presionará para que los presos soberanistas salgan de la cárcel y permitirá crear un Govern "fuerte" que retome el proyecto de la República, que se declaró en el Parlament pero no se ha llegado a implementar.

Rovira ha expuesto que, según la amplitud de la victoria de ERC, la República avanzará a un ritmo u otro: "En función de la grandeza del mandato democrático, tendremos más velocidad de crucero para la República que tiene que venir".

Sin alusiones directas a JuntsxCat en todo el mitin, la también secretaria general de ERC ha presentado a Junqueras como el mejor candidato del soberanismo: "Hagámoslo ganar para liderar el camino hacia la República y enterrar la represión en nuestro país".

Y ha reivindicado que dotarán de contenido la República con mejoras sociales y económicas: para demostrarlo, ha reivindicado la gestión de ERC en el Govern en cuestiones como el gasto social y la Renta Garantizada de Ciudadanía.



"Carrera hacia la Moncloa"

Tanto Rovira como Mundó han coincidido en una crítica: consideran que PP, PSC y Cs mienten sobre Catalunya en temas como la escuela catalana y el 155 porque no les interesa Catalunya, sino que plantean estos comicios como una "carrera hacia la Moncloa".

"Ellos están en campaña electoral de las españolas y les importa un rábano lo que les interesa a los ciudadanos de Catalunya", ha concluido el conseller cesado, que asegura que ERC es la única que puede frenar a Cs en las urnas.

Mundó también ha lamentado que se plantee el soberanismo como un movimiento de odio hacia España: "No solo no tenemos odio a España, sino que queremos a los ciudadanos españoles. Los independentistas no somos antiespañoles; somos demócratas".

El conseller ha defendido que hablar de odio es un pretexto para criticar al independentismo, pero ha asegurado que este sentimiento no existe en Catalunya: "El odio a España se lo inventan ellos para justificarse ellos. Queremos ser los mejores vecinos y ayudarlos, como con el resto de pueblos del mundo".