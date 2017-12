Borrell, a Iceta: "Antes de coser las heridas hay que desinfectarlas, si no, se pudren"

El exministro socialista Josep Borrell ha defendido hoy que los dirigentes independentistas deben rendir cuentas: "Tú eres muy buena persona y les perdonarías en seguida, pero la han hecho muy gorda. Antes de coser las heridas hay que desinfectarlas, si no, se pudren". Lo ha dicho tras las afirmaciones de Iceta en las que se muestra partidario de plantear un indulto para los líderes independentistas, propuesta que este viernes ha matizado en parte.

Josep Borrell ha defendido que, después del 21 de diciembre, hará falta mucha "finezza" para sacar a Cataluña del "agujero" actual.

De lo contrario, ha avisado, "las repercusiones económicas serán muy graves" y, a la marcha de casi 3.000 empresas, le seguirá la destrucción de puestos de trabajo.

El también expresidente del Parlamento europeo ha hecho estas afirmaciones durante un mitin del PSC en el barrio de La Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que también ha intervenido el candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta; la alcaldesa hospitalense, Núria Marín; y el número 9 de la lista del PSC por Barcelona, David Pérez.

Borrell ha arremetido contra el exvicepresidente Oriol Junqueras por haber dicho a través de las redes sociales que en las elecciones del 21 de diciembre "se trata de escoger entre el bien y el mal": "Estas categorías telúricas son predemocráticas".

"¿Usted se da cuenta de la tontería que está diciendo?", ha exclamado el exministro, que ha rechazado que el republicano, en prisión preventiva por la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre, sea un "preso político".

En este sentido, ha reclamado que no se "banalice" el franquismo: "No me comparéis lo que está pasando ahora con el franquismo por respeto a la gente que lo sufrió. Podemos estar más o menos de acuerdo con las decisiones de los jueces, pero en este país no hay presos políticos".

Borrell también ha cargado contra los medios de comunicación públicos catalanes por "bombardear día y noche" con mensajes "procesistas": "Si yo solo viera TV3, ¡quizás hasta yo sería independentista!".

Con todo, el socialista ha llamado a recuperar el voto no solo de los decepcionados con el independentismo, sino también de los decepcionados con el PSC por no haber sido "suficientemente firmes" a la hora de combatir el independentismo.



"La solución no es el PPC ni su media naranja"

Por su parte, en el mismo mitin que Borrell, Miquel Iceta ha asegurado que solo el PSC dispone de un proyecto para Cataluña que puede reducir el porcentaje de ciudadanos que apoyan el independentismo "a medio y largo plazo".

"La solución no es el PPC ni su media naranja. La solución no puede ser más derecha, menos autogobierno y peor financiación. No basta con decir no a la independencia, hay que tener un proyecto no solo para ganar el 21 de diciembre, sino para ir ganando apoyos a medio y largo plazo para que el independentismo vaya perdiendo apoyos", ha señalado.

El candidato socialista ha defendido la necesidad de cambiar de rumbo para alejar a la sociedad catalana del "precipicio": "Pero cuidado con el otro error, no hay que cambiarlo 360 grados porque te deja en la misma posición".

Tampoco vale, ha continuado, que sigan gobernando los independentistas, porque esto significaría seguir haciendo lo que diga la CUP.

"No les gusta bailar, pero cuando lo hacen es al ritmo de la CUP, y ya sabemos donde acaba la furgoneta: en el precipicio", ha recalcado.

Por este motivo, ha reprochado al líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, que dijera que todos los votos que no fueran para la candidata de la formación naranja, Inés Arrimadas, irían a parar a la basura: "Déjale hacer campaña a Inés sola, que le irá mejor".

Iceta ha subrayado que se siente preparado para ser el 131 presidente de la Generalitat y ha recordado que el 31 presidente catalán también se llamaba Miquel -era Miquel Samsó, que gobernó entre 1470 y 1473-.