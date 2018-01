Podemos evita la autocrítica por las elecciones del 21D

Podemos cree que sus malos resultados en las elecciones catalanas del 21 de diciembre son principalmente consecuencia del escenario de polarización que vive Cataluña en torno a la independencia, de la "barrera comunicativa" que les ha dificultado llevar sus propuestas sociales a la agenda pública, y de las "mentiras" lanzadas por sus adversarios, acusándoles de apoyar a los independentistas.

Así lo ha asegurado el secretario de Organización, Pablo Echenique, en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en la sede de Podemos tras la reunión de la Ejecutiva del partido, la primera que han celebrado desde el arranque del año y también desde antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en las que su coalición Catalunya en Comú sacó 8 escaños, tres menos que los cosechados en 2015 por Catalunya Sí que es Pot.

La cúpula del partido morado, que tenía pendiente desde entonces realizar en conjunto un análisis en profundidad de los resultados de la candidatura de Xavier Domènech, ha realizado este miércoles una primera aproximación en el seno del llamado Consejo de Coordinación, y sus conclusiones dejan fuera la autocrítica sobre la estrategia que han seguido los últimos meses en Cataluña.



Resta peso a la pérdida de votos



En la comparecencia posterior ante los medios de comunicación, Echenique ha restado peso a la pérdida de apoyos y ha asegurado que el análisis que deben hacer se parece al que ya realizaron en las anteriores catalanas. "Es verdad que hemos perdido tres escaños y un cierto porcentaje de voto, pero no han sido grandes variaciones", ha asegurado.

Tras señalar que es "muy difícil adjudicar causas" y, además, "demasiado pronto para valorarlas", Echenique ha reconocido no obstante que lo que parece "obvio" es que "los ciudadanos catalanes han decidido situar a Catalunya en Comú-Podem en la oposición", tras unas elecciones que se han producido en "un marco de enorme polarización".

"En ese marco, los ciudadanos tienden a votar a uno de los dos polos, o al independentistmo que planteaba de manera unilateral la independencia, o al polo del 155, que planteaba utilizar a los jueces y fuerzas de seguridad del Estado contra la mitad de los catalanes en lugar de ponerse a solucionar problemas políticos", ha argumentado.



No van a cambiar de estrategia



En este sentido, ha explicado que su estrategia en Cataluña, que pasa por seguir apostando por le referéndum pactado como solución al conflicto y hacer hincapié en los asunto sociales, sigue siendo la misma de siempre pero, como en las elecciones del 2015, no ha servido para sacar rentabilidad electoral. No obstante, como están convencidos de que es "la más sensata", ha dejado claro no la van a cambiar.

Asimismo, Echenique ha señalado que, en ese contexto de polarización en torno a la cuestión catalana, les ha sido "enormemente difícil" conseguir que los mensajes que querían trasmitir llegaran a la ciudadanía. "Este no es un trabajo que dependa sólo de nosotros, también depende de los profesionales del periodismo y de los otros actores políticos", ha apuntado.

A este respecto, ha asegurado que aunque los medios de comunicación tiene libertad de prensa para decidir legítimamente en qué temas están interesados, el hecho de que el conflicto catalán sea el foco informativo les ha perjudicado porque, según ha lamentado, sus propuestas sociales no han sido recogidas y trasladadas a la ciudadanía.

"Esa parte del mensaje que se emite con potencia y con intención de que llegue a la gente acaba no llegando por el uso legítimo de la libertad de prensa", ha explicado, para añadir que en este punto, también les afectan las "mentiras" que lanzan sus adversarios políticos, relacionándoles con los independentistas, entre los que ha destacado a Ciudadanos.

"No es noticia que Ciudadanos mienta pero es verdad que en un contexto comunicativo en el que hay actores mintiendo y cada medio de comunicación decide dar espacio a una cosa u otra, es difícil hablar, por ejemplo, de cómo defender a la gente de la pobreza", ha enfatizado.

También ha restado importancia a la crisis de su organización catalana --que terminó con la salida del ya exsecretario general de Podem Albano Dante Fachin-- o a las críticas internas hacia la estrategia en Cataluña --a las que puso voz la exdirigente y cofundadora Carolina Bescansa--, como posibles causas de sus malos resultados.

"Las elecciones catalanas han tensionado muchísimo a todos los partidos", ha respondido, poniendo de ejemplo a las dimisiones en el PSC, pero también al PP. "También a Ciudadanos, aunque en su caso, para bien. Ha capitalizado el echar gasolina al conflicto de una manera muy rentable", ha apostillado.



Su autocrítica, no haber sabido superar la "barrera comunicativa"



Según el dirigente 'morado', si tuvieran que hacer autocrítica, sería el hecho de no haber sabido superar la mencionada "barrera comunicativa". "A lo mejor no siempre hemos encontrado esa manera de superar la barrera. Es fundamental que consigamos que se hable más de problemas sociales", ha apostillado.

Este y otros asuntos estarán de nuevo sobre la mesa en la reunión que mantendrá el sábado el Consejo Ciudadano Estatal --el máximo órgano de dirección entre asambleas--, en el que Iglesias presentará un informe político de balance de 2017 y de los retos que deben afrontar en 2018, que tienen que ver con comenzar a asegurar el cambio para ganar, primero, las elecciones municipales y autonómicas de 2019, como paso previo a las generales de 2020.

Eso sí, Podemos sigue trabajando al margen de los resultados de las encuestas, que cada vez reflejan una mayor perdida de apoyos y les sitúan incluso por como cuarta fuerza, por detrás de PP, PSOE y Ciudadanos. "No coments", ha resumido Echenique, tras señalar que antes de las elecciones de diciembre de 2015, el escenario que dibujaban los estudios demoscópicos era simular, y luego en las urnas superaron a Ciudadanos y se acercaron al PSOE.