Tabarnia dice "hola" a España y arrasa en las redes sociales

Nace un ilusión y llega desde Tabarnia. El territorio separado de Cataluña pero integrado en España, formado por varias comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona, está teniendo gran repercusión a través de las redes sociales. Y es que, en uno de sus últimos vídeos, que se ha convertido en viral, saludan con un "hola" a España y aseguran querer "demostrar a los indepes que ha empezado una nueva etapa y que toda España está con nosotros".



Toda una declaración de intenciones que ha causado simpatía entre los internautas, que han ilustrado con la canción de The Beattles 'You say goodbye and I say hello' como banda sonora y en el que se puede ver un montaje en el que se diferencia España y Cataluña y después la ficticia provincia de Tabarnia.









Pedimos A TODOS LOS ESPAÑOLES que en los próximos días se pongan de avatar en sus perfiles la bandera de #Tabarnia para demostrar a los indepes que HA EMPEZADO UNA NUEVA ETAPA y que toda España está con nosotros. En whatsapp, facebook, twitter, instagram, telegram... ¡vamos! ?? pic.twitter.com/KbumMjYQ0U — Tabarnia Oficial (@Bcnisnotcat_) 14 de enero de 2018

El presidente

Boadella en la parodia como presidente de Tabarnia: "Soy un payaso, pero a su lado soy un modesto aprendiz" https://t.co/9mmCGkA6MO pic.twitter.com/ASuAQBouyX — Europa Press (@europapress) 16 de enero de 2018

Además, no dudan en lanzar mensajes a todos sus seguidores comoy recuerdan que en las últimas elecciones al Parlament catalán el resultado fue una mayoría de Ciudadanos en votos, aunque no de escaños.Por otro lado, el actor y director teatralen el exilio del gobierno de Tabarnia.Sus promotores han publicado un discurso de Boadella en catalán, en un video recogido por Europa Press en que empieza', y lo atribuye a que "los usurpadores de sentimientos, dinero, instituciones, clubs y banderas han hecho este territorio irrespirable"., pero también de pretender dividir toda España y toda Europa, aunque Boadella anuncia irónicamente "unos anticuerpos capaces de reaccionar ante la epidemia: los ciudadanos de Tabarnia", que llevan al renacimiento del sentido común, dice.Boadella -que aparece con las banderas europea, española y de Tabarnia, y un atril con la leyenda 'Govern de Tabàrnia'- afirma que, y ha acusado a los independentistas de hacer del Parlament el auténtico Teatre Nacional de Cataluña., les advierte, y avisa también de que rechazarán que siga el independentismo, y acaba con un 'Visca Tabàrnia', que iguala al 'Visca Espanya'.