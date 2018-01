Pedro Sánchez dice que "necesitamos un Gobierno que defienda el bien de todos"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha considerado que España "no necesita un Gobierno que se defienda de la corrupción, sino que defienda el bien de todos" y ha considerado que el actual Ejecutivo del PP liderado por Mariano Rajoy está "agotado, paralizado, también por los casos de corrupción".

Así lo ha aseverado Sánchez en una Asamblea Abierta en Valencia, ante unas 500 personas, para explicar la propuesta socialista para garantizar el futuro de las pensiones. En el acto, ha estado acompañado por el líder de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En su intervención, el líder del PSOE ha planteado que el Gobierno de Rajoy está "agotado, está paralizado también con los casos de corrupción, después de que esta semana se hayan conocido las revelaciones de cabecillas de la Gürtel en el juicio sobre la rama valenciana. "Es un capítulo más, siempre es el penúltimo cuando hablamos del PP; necesitamos un gobierno que no se defienda de la corrupción, sino que defienda el bien de todos", ha recalcado.

Además, ha manifestado que "las derechas están en una guerra fría que amenaza con paralizar aún más a un gobierno que de por sí es bastante inmóvil". Ante esta situación, ha apuntado: "O esperamos a que Rajoy convoque elecciones o intentamos liderar desde gobiernos autonómicos y municipales y desde la oposición parlamentaria para impulsar las grandes transformaciones que necesita nuestro país".

Asimismo, ha abogado por "perseguir al corrupto pero también al corruptor" y ha destacado la labor de prevención con mecanismos de transparencia. Además, ha hecho hincapié en que el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios socialistas es "el " con exigencias que no hacen ni Ciudadanos, ni Podemos ni el PP.

De corrupción ha hablado también el 'president' Ximo Puig, quien ha lamentado que con el juicio de la Gürtel "estamos viviendo de nuevo la vergüenza que significaron" los anteriores gobernantes del PP en la Comunitat Valenciana.



"Están cantando"



"Están cantando; nosotros ya lo sabíamos están cantando, no sé a quién estaban engañando, a nosotros no", ha dicho Puig, que ha celebrado que Álvaro Pérez 'El Bigotes' haya dicho que a la única acusación a la que no va a contestar es a la socialista porque le cae mal. "Les caemos mal, perfecto, está muy bien", se ha congratulado el dirigente valenciano.

Y ha agregado: "Mientras estaba esta crisis terrible, otros estaban robando, haciendo trampas para ganar elecciones" y ha exigido al PP que "asuma las responsabilidades que aún no ha asumido y que devuelva el dinero robado".

También ha reclamado "respeto" para los socialistas y se ha referido a las declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien dijo que la corrupción del PP "interpela" a Ciudadanos y al PSOE.

Al respecto, Puig ha enfatizado: "Nosotros no estamos para ponernos medallas, hicimos lo que teníamos que hacer, pero por favor un poco de respeto. ¿Dónde está la acusación particular de Podemos en este juicio? Los socialistas valencianos y españoles hemos estado denunciando la corrupción", ha recordado Puig, que ha agradecido la labor realizada por la Policía, los fiscales y los jueces.