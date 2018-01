El juez Llarena rechaza reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', ha descartado reactivar la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca, país al que ha viajado para participar en un debate organizado por la universidad de la capital danesa.



Carles Puigdemont ha aterrizado este lunes en Copenhague (Dinamarca) pasadas las 8 horas donde tiene previsto asistir al debate organizado hoy (14 h., hora peninsular) por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague sobre la situación política de Cataluña.



El magistrado ha rechazado en un auto la petición realizada este lunes por la Fiscalía --aunque señala que la encuentra razonable-- en la que solicitaba que volviese a emitir la euroorden para que las autoridades danesas detengan y entreguen al expresidente catalán, investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.



Si Puigdemont es detenido en Dinamarca se encontraría en una situación similar a la de privación de libertad y por tanto podría solicitar delegar su voto en otro diputado catalán, al igual que lo han hecho el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión, han apuntado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.



Si Puigdemont delega su voto podría participar en la sesión de investidura, en la que se postula para ser reelegido como presidente de Cataluña. La Fiscalía General del Estado ya avisó este domingo de que actuaría "inmediatamente" solicitando la activación de la euroorden de detención y entrega si el expresidente catalán huido en Bruselas (Bélgica) se trasladaba hasta Dinamarca.



Puigdemont ha anunciado esta mañana en Twitter que ya había llegado a la capital danesa y ha adjuntado un cartel del programa en el que se presenta como presidente de Cataluña pese a ser destituido tras la aplicación del artículo 155:





Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI