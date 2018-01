El Gobierno impedirá la cita de Puigdemont y Torrent en la sede catalana de Bruselas

El Gobierno ha dado orden de que no se permita al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros huidos con él en Bélgica acceder a la oficina de la Generalitat en Bruselas, donde pretendía reunirse con ellos el presidente del Parlament, Roger Torrent, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas. "No se puede permitir que prófugos de la Justicia utilicen un local público", han justificado.



El Gobierno ha dado instrucciones a la actual delegada de la Generalitat para que tome las medidas necesarias para que no se permita la reunión y también para que desconvoque la rueda de prensa prevista, han informado fuentes de Exteriores.



La de Bruselas fue la única delegación de la Generalitat en el exterior que el Gobierno mantuvo abierta tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el Ejecutivo central sí cesó al delegado nombrado por la Generalitat y la oficina está bajo control de Exteriores a través de la Representación Permanente de España ante la UE.



Torrent tiene previsto reunirse hoy en Bruselas con Puigdemont, al que ha propuesto como candidato para volver a presidir la Generalitat, y con los otros cuatro diputados huidos en Bélgica --Meritxell Serret, Toni Comín (ERC), Lluís Puig y Clara Ponsatí (JxCat)--.



Rajoy: "No me parece mal"

Rajoy anuncia recurso para impedir la investidura

Preguntado por esta decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido no estar al corriente, pero ha dejado claro que la apoya. "Desconozco esa decisión, que habrá tomado el responsable político competente y, ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.Rajoy se ha justificado diciendo que el presidente del Gobierno "está en muchos temas" pero le es imposible estar en todos, igual que les sucede a los presidentes de los partidos. De hecho, ha apuntado que creía que sería en el Parlamento Europeo, porque ahí cree que Puigdemont sí puede entrar, aunque ha admitido no estar seguro.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont. En este punto, ha confirmado que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen que "respetar siempre los procedimientos y las formas"."El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como", ha recalcado Rajoy al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

<style type="text/css">.twitter-tweet, .twitter-tweet-rendered{width: 50px; margin: 10px auto !important; display: block;}</style><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">El artículo 155 ha restituido la legalidad en Cataluña. Cesamos al gobierno autonómico que se situó en la ilegalidad; convocamos elecciones y logramos un consenso nacional en defensa de la ley, la unidad, la soberanía y los derechos de todos los españoles. <a href="https://twitter.com/hashtag/RajoyEnOndaCero?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RajoyEnOndaCero</a> <a href="https://t.co/x61Neezmp1">pic.twitter.com/x61Neezmp1</a></p>— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) <a href="https://twitter.com/marianorajoy/status/956085253457752064?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de enero de 2018</a></blockquote>