María Elósegui, la jueza de la polémica

El nombramiento de María Elósegui (San Sebastián, 1957), catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, como nueva magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido acompañado por la polémica por distintas declaraciones realizadas en el pasado sobre la homosexualidad.

"Yo no me manifiesto explícitamente y como punto de partida en contra de la ideología gay. Lo que sí que explico es la base científica de la sexualidad, de la que se deriva cuáles son las conductas sanas y deseables y por lo que nos muestra la ciencia el estilo de vida homosexual conlleva mayores riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Pero aún con esto, cada individuo debe ser libre para desarrollar su identidad sexual como quiera, aunque no puede eludir sus consecuencias", señaló en una entrevista pasada al portal 'almudi.org', vinculado al Opus Dei.

Estos y otros comentarios, como su defensa de las "terapias psicológico-psiquiátricas" para el colectivo transexual, han provocado fuertes críticas en organizaciones de defensa de los derechos de los homosexuales y partidos de izquierda.

Izquierda Unida expresó este jueves su "profunda preocupación" por el nombramiento debido a sus "posiciones reaccionarias y marcadamente LGTBIfóbicas", que, para la formación, la "invalidan" para ejercer el puesto para el que fue seleccionada el pasado martes.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha remitido este jueves una carta al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, donde denuncia que la "trayectoria" de Elósegui "está en contradicción con los principios de defensa de los derechos humanos".

Por su parte, el Observatorio Español contra la LGBTfobia (Stoplgbtfobia) ha mostrado su "estupefacción y rechazo" ante la elección de Elósegui para representar a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por sus posturas "reaccionarias y alejadas de la realidad social en temas como la homosexualidad, la transexualidad, la educación sexual de los niños o la píldora del día después".

El director Observatorio, Paco Ramírez, ha afirmado que los integrantes de este organismo están "verdaderamente alarmados y preocupados" por que se haya elegido a María Elósegui para "un puesto de tal relevancia y compromiso social" como el TEDH, teniendo en cuantas sus "actitudes ante la diversidad sexual".

"Desde el Observatorio nos ofrecemos a ayudar en su 'patología' a la jueza María Elósegui con una 'terapia' de realidad, sentido común y mucha ciencia fundamentada, para que conozca objetivamente y sin distorsiones morales a las personas LGBTI en primera persona", ha dicho el director Observatorio Paco Ramírez.