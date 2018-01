Choques entre Mossos y manifestantes en los exteriores del Parlament de Cataluña

Los Mossos d'Esquadra han cargado contra un grupo de manifestantes en defensa de la investidura de Carles Puigdemont que ha accedido en el parque de la Ciutadella, donde está el Parlament, sobre las 18 horas de este martes, según ha comprobado Europa Press. Trece personas han sido atendidas por heridas leves durante la concentración. Los Comitès de Defensa per la República (CDR) han acordado a última hora de este martes levantar la acampada "a causa de la brutalidad policial" y tras el arresto de dos personas. El objetivo era pasar la noche frente al Parlament "hasta que se convoque la investidura".



Los manifestantes en la movilización, que ha sumado a 1.200 personas, han forzado las puertas del Parc de la Ciutadella para acceder al recinto donde está el Parlament. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), que había organizado la concentración, ha anunciado que la desconvoca a través de un mensaje en Twitter: "El movimiento por la independencia es siempre no violento. Hoy no hay pleno, ha quedado aplazado. Nos volvemos a casa".



Según han informado a Europa Press fuentes de los Mossos d'Esquadra, que han desplegado un dispositivo conjunto con la Policía Nacional, los manifestantes han violentado las puertas del parque, principalmente la del paseo Lluís Companys, rompiendo el cordón de seguridad sobre las 16.15 horas.





Los concentrados han gritado consignas en favor de la investidura de Puigdemont. Vídeo: AGENCIA ATLAS

Insultos entre simpatizantes independentistas y constitucionalistas. Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: AFP

Ya empiezan los independentistas radicales a liarla a las afueras del Parlament. Entran y se enfrentan al Parque de la Ciutadella. pic.twitter.com/1fo8tLtbR7 — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 30 de enero de 2018

Según ha podido comprobar Europa Press, un grupo de varias decenas de personas han logrado entrar a las 18 horas, y otras personas han saltado las barreras del parque.Durante su camino hasta las puertas del Parlament, los manifestantes han gritado mensajes como '', '', además de gritos de', y al llegar a las puertas de la cámara catalana se han detenido ante las vallas instaladas.Un grupo más grande ha violentado las puertas del recinto pasadas las 16 horas y se agolpa desde entonces frente a la cámara catalana, donde hay uny furgones policiales.