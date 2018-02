La nieve deja sin colegio en España a más de 40.000 niños

El temporal de nieve ha obligado al cierre de aulas en al menos cinco comunidades autónomas durante este lunes ante la imposibilidad de poder realizar las rutas de transporte escolar como consecuencia del mal estado de las carreteras. Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña son tres de las comunidades mas afectadas.



En Castilla-La Mancha se han suspendido 333 rutas escolares en y hay 110 centros educativos cerrados.



En concreto en la provincia de Albacete, se han cancelado a primera hora 38 rutas y hay cerrados 19 centros educativos; en Ciudad Real, 17 rutas canceladas y 40 centros cerrados; en Cuenca, 117 rutas canceladas y 48 centros cerrados; en Guadalajara, 151 rutas canceladas y tres centros cerrados; y en Toledo, 11 rutas canceladas y ningún centro cerrado.



En la provincia de Barcelona Los Mossos d´Esquadra tuvieron que auxiliar a 43 menores y varios monitores que quedaron atrapados debido al temporal de nieve en una casa de colonias en Berguedà (Barcelona)



El grupo fue evacuado, pero el autobús que los tenía que trasladar se quedó atrapado por la fuerte nevada.



En la comunidad aragonesa, un total 1.927 alumnos usuarios de las rutas de transporte escolar no han podido acudir al colegio, la mayoría en la provincia de Teruel, donde no han asistido a clase 1.685 estudiantes.alumnos acudir a la escuela, según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat.La zona más afectada es la de La Cerdanya, donde la suspensión de rutas ha afectado a un millar de alumnos, si bien el transporte escolar municipal se mantiene activo en Puigcerdà (Girona) y las escuelas e instituto del centro se mantendrá abierto aunque no se podrá hacer la actividad lectiva habitual.Otra de las zona más afectada es la de Lleida con 462 menores afectados de 44 rutas cerradas por parte de los consejos comarcales: el del Alta Ribagorça ha cerrado 16 rutas que han afectado a 130 alumnos; el del Pallars Jussà, 11 rutas que movilizan a 92 alumnos, y el del Pallars Sobirà, 27 rutas de 240 alumnos.En la Cataluña central han resultado afectados 402 alumnos del Solsonès (35), Moianès (82), Berguedà (168) y Osona (117), y, si bien la ruta de L'Estany a Moià y de Collsuspina a Moià (Barcelona) han sido anuladas, la escuela del Estany no ha abierto., un total 1.927 alumnos usuarios de las rutas de transporte escolar no han podido acudir al colegio, la mayoría en la provincia de Teruel, donde no han asistido a clase 1.685 estudiantes.En esta provincia, alrededor del 65 por ciento de los escolares que utilizan las rutas escolares no han podido hacer uso de ellas, con 84 afectadas, entre ellas, algunas de las que transportan más alumnos, como las que hacen el trayecto Ejulve-Alcorisa; Cañizar del Olivar-Andorra; Albalate del Arzobispo-Andorra, ha informado el Gobierno de Aragón.Tampoco han circulado los vehículos de las rutas que van a Teruel desde Cella, Celadas, Escorihuela, Perales de Alfambra, Mas de la Cabrera, Bezas, Albarracín, Torremocha de Jiloca, Sarrión, Allepuz, Sarrión y Villaespesa. Además, se han visto afectados los traslados a Utrillas desde Muniesa, Torre las Arcas, Aliaga, Villanueva del Rebollar, Montalbán y Escucha.En la provincia de Zaragoza, 182 estudiantes han resultado afectados por la suspensión de rutas por el temporal, que son la que va de Alconchel y Torrehermosa a Ariza; desde Añón al colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Moncayo de Tarazona -pasando por Litago, Alcalá y Trasmoz- y la que discurre entre Tosos y Alfamén y el colegio de educación especial Rincón de Goya.En la provincia de Huesca, han sido 60 los alumnos que no han llegado a sus centros escolares, que son los transportados del CEIP Cervín de Campo; los de Montanuy; los alumnos de Lascuarre y Panillo que van al instituto y al colegio de Graus y los que van de la Puebla de Roda al centro rural agrupado (CRA) Baja Ribagorza.Tampoco han funcionado las rutas de Aineto, Lasieso, Sabiñánigo y Broto, ni se ha podido trasladar a los alumnos transportados a Fiscal, ni los de Paules de Sarsa. Los vehículos han circulado con cadenas en la mayoría de las rutas.. Según los datos facilitados a Europa Press por la Consellería de Educación, este lunes se han suspendido las clases en los CEIP Santa María e IES Plurilingüe Fontem Albei del municipio de A Fonsagrada, con 88 y 96 alumnos afectados, respectivamente.Además, han tenido incidencias con el transporte escolar a causa de la nieve centros de las localidades lucenses de Meira, Castroverde, Vilalba, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro y Samos.En la, diversos centros escolares, fundamentalmente en las comarcas del Rincón de Ademuz, Los Serranos y Els Ports están este lunes cerrados. Así, según han detallado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación todos los centros de la comarca valenciana del Rincón de Ademuz han suspendido las clases. Asimismo, los centros educativos de las localidades de Los Serranos Aras de los Olmos, Titaguas y Alpuente han confirmado ya que suspenden la actividad.En Requena-Utiel (Valencia), en Sinarcas se han llegado a abrir las puertas pero, finalmente, ha optado por cerrar ante la alerta por nieve, por lo que se ha dado aviso tanto a las familias como al transporte escolar, agregan desde el departamento de Campanar. Igualmente, el Ayuntamiento de Morella de Castellón ha suspendido las clases en el colegio y el instituto.En, casi medio centenar de escolares de Infantil y Primaria no ha podido asistir a colegios de la zona de Polaciones, San Pedro del Romaral y Campoo de Enmedio por la nieve. No han tenido clase los siete niños del colegio Valle de Polaciones y los diez del centro Nuestra Señora del Roble, en San Pedro del Romeral. También han faltado un tercio de los 45 alumnos del colegio de Infantil y Primaria Casimiro Sainz, de Matamorosa (Campoo de Enmedio) dado que había quedado suspendido "por prevención" el servicio de transporte escolar.