Polémica por un folleto sobre drogas del Ayuntamiento de Zaragoza

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha solicitado la retirada de un folleto financiado con dinero municipal en el que se "incita" al consumo de drogas entre los jóvenes.

Bajo el título 'Drogas. El mundo, el barrio. Folleto informativo y de debate desde ele Casco Histórico', esta publicación ha sido elaborada por la entidad denominada 'Consumo-conciencia' creada en 2016.

La tirada, de unos 650 ejemplares, ha sido financiada a cargo de la partida del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y distribuida entre entidades de esta zona de la ciudad y la Casa de Juventud, ha indicado Azcón.

En rueda de prensa, el portavoz del PP ha dicho que su grupo pide la "retirada inmediata del folleto que está especialmente destinado a la gente joven del Casco Histórico". Ha agregado que tras analizar la publicación con expertos han considerado que "este folleto no debe ir destinado a la población en general y menos a la gente joven".

Precisamente, "uno de los errores del folleto es la forma de enfocar el consumo de drogas", ha observado Azcón porque "banaliza las drogas ilegales que equipara con medicamentos y alimentos", y literalmente se indica que "en ningún lugar del mundo ha existido comunidades humanas que no usen sustancias psicoactivas..."

"Si sabes consumir drogas no tiene porqué pasarte nada" es una de las conclusiones que ha extraído Azcón al dar lectura a varios párrafos del folleto, en los que dice que "en lo relativo al consumo de drogas se debe ajustar la percepción de riesgo al riesgo real, para no reproducir la fábula de 'Pedro y el lobo'. Hablar de riegos... y hablar también de placeres y de salud".

En este punto, Azcón ha enfatizado que es un folleto dirigido a los jóvenes y "puede suponer incluso una incitación al consumo de drogas con un sesgo ideológico, ya que añade en otro párrafo que "no protege la ley, protege el conocimiento: No matan las drogas, mata la ignorancia".

El portavoz del PP ha considerado que la publicación "equipara las drogas ilegales con medicamentos, trata de normalizar la sustancias, las contraindicaciones son absolutamente sesgadas y obvia causas y efectos o minimiza los de probada evidencia científica".

Azcón ha alertado de que, en ocasiones, el folleto habla "del manual de uso e iniciación al consumo de drogas en el que se recomienda y aconseja cómo tomarlas y afrontar los riesgos legales que conlleva".

La publicación hace referencias expresas y diferenciadas al cannabis. speed y cocaína en las que aborda las contraindicaciones, precauciones, posología y efectos secundarios.

En el caso del cannabis, el folleto expone los siguiente: "Es mucho más recomendable consumirlo sin mezclar y vaporizado; es decir sin combustión", y como efecto secundario reza que "su posesión o consumo en lugares públicos está sancionado con una multa mínima de 601 euros..."

En el ámbito de la posología en el folleto se afirma que "la dosis depende de la fisiología de cada persona y del nivel de tolerancia que haya alcanzado a la sustancia. En general se recomienda que las 'rayas' de speed sean más pequeñas que las de cocaína, debido a que la anfetamina es más potente por unida de peso".

Entre las precauciones avisa de que para evitar hemorragias nasales "conviene pulverizarlo bien. Cuando el speed se ha hecho una pasta puede ser útil calentarlo hasta convertirlo en polvo. Otra opción es consumirlo en 'bombitas'. Se debe espaciar más las tomas que si se consume cocaína, puesto que la potencia y la duración de los efectos es mayor'".

El último apartado está dedicado a la cocaína e instruye en la realización del utensilio para la toma. "Para fabricar un rulo que no dañe los epitelios nasales es preferible utilizar un papel o cartón enrollado que tubos o cañas de materiales duros. Pulverizar bien la cocaína (machacando bien los cristalitos previos a la aspiración) reduce la aparición de hemorragias y ulceraciones en las mucosas de la nariz.

"Le dicen a la gente joven que no se hagan daño en la nariz cuando están consumiendo cocaína y les dicen que utilicen el canuto adecuado no se vayan a hacer daño en la nariz, pero no les dicen que pueden machacarse la vida entera", ha comparado Azcón.

El folleto también avisa de que la cocaína está contraindicada en "niñ@s, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En personas con enfermedades del hígado, corazón o riñón. Si se van a conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. Cuando se tienen problemas psicológicos o se está atravesando un mal momento. También se debe evitar su consumo si se está recibiendo cualquier tipo de medicación".

Tras esta exposición, Azcón ha criticado que el folleto "está impregnado de ideología, imprecisiones y demagogia. En el fondo es un manual para el uso de las drogas y destroza las políticas de prevención y concienciación que llevan décadas en desarrollo para adoptar una posición supuestamente neutral que equipara la droga con medicina e incita a la promoción de las drogas".

Por ello, además de exigir la retirada inmediata de folleto "vergonzoso, denigrante y escandaloso", ha avanzado que reclamará explicaciones a la vicealcaldesa y consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, para que rinda cuentas de que el destino de recursos a luchar contra la droga es "incompatible" con estos folletos.

A su parecer, es "necesario" hacer una política de prevención y reducción del daño a la gente que ya consume drogas, y esas políticas están avaladas por el Plan Nacional de Prevención contra las Drogas, pero este folleto "dice cómo se tiene que meter una raya de coca a gente joven que no se sabe si consumen o no y le anima a que consuman porros en ocasiones importantes porque todo el mundo hace. Por eso es especialmente grave", ha finalizado diciendo.