Sánchez gana poder frente a los barones en su nuevo modelo de partido

La militancia del PSOE tendrá la última palabra en los acuerdos poselectorales del partido, tanto si se trata de una alianza para gobernar como de apoyar la investidura de un candidato que no sea socialista, según el borrador de reglamento aprobado este lunes por la Ejecutiva Federal y que deberá aprobar el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, el 17 de febrero en su reunión en Aranjuez (Madrid).



El documento, que equivale al corpus normativo que guiará la acción del partido, aglutina en un solo texto lo que antes se dividía en varios reglamentos, y establece la obligatoriedad de convocar consultas entre la militancia en estos dos casos y en todos los niveles (municipal, autonómico y estatal), cuyo resultado será "vinculante", ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización, José Luis Ábalos.



Si estas normas hubieran estado en vigor, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tendría que haber sometido a la aprobación de los militantes el acuerdo por el que gobierna con Podemos, mientras que la presidenta andaluza, Susana Díaz, no habría estado obligada a someter a consulta su acuerdo de investidura con Ciudadanos, ya que es el PSOE el partido que gobierna.



"Alumbramos un nuevo modelo de partido que combina la mayor participación posible de la militancia" con la responsabilidad y el control que deben ejercer los órganos de dirección, ha explicado Ábalos.



El militante tendrá también la potestad de revocar al secretario general, dado que son los afiliados los que le eligen, según el razonamiento de la actual dirección del partido. Antes del 39 Congreso Federal, el secretario general podía ser revocado por una moción de censura en el comité correspondiente o si dimitía más del 50% de los miembros de la Ejecutiva, como le ocurrió a Pedro Sánchez en su anterior etapa.



Con las nuevas normas, el comité correspondiente podrá iniciar el proceso de revocación (si lo pide más del 50% de sus miembros), pero sólo la militancia tendrá el poder de hacer efectivo o frenar el cese. Este cambio permite a Pedro Sánchez blindarse en el cargo, dado que hoy por hoy tiene a la militancia a su favor.







??Nuevo reglamento: #elPSOEdeLaMilitancia. Un gran avance para el PSOE y un gran avance para el sistema de partidos en España. Más democracia, más participación, más apertura. pic.twitter.com/hPY6Mg6l25 — PSOE (@PSOE) 12 de febrero de 2018

Elección de candidatos

Derecho de iniciativa política

No obstante, el reglamento limita a tres los mandatos consecutivos de los cargos orgánicos, así como los de los cargos institucionales no ejecutivos (concejales, diputados, senadores). Con esta regla, el actual líder del partido,, estaría en su primer mandato, ya que entre éste y su anterior etapa se interpuso la Gestora.Quedarían exentos de límites los cargos que ostenten una jefatura de gobierno, ya sea en el nivel municipal, autonómico o estatal.Para elegir a los candidatos electorales y confeccionar las listas, el reglamento no irá tan lejos como establecía la literalidad de la resolución emanada del 39 Congreso, que señalaba que "losy autonómicos, así como a las alcaldías y la cabeza de lista al Parlamento Europeo serán elegidos mediante primarias abiertas a todos los militantes y simpatizantes (estos previa inscripción), buscando la paridad en los cabezas de lista".La participación de los simpatizantes queda garantizada exclusivamente en las primarias para elegir al candidato a presidente de Gobierno, como ya ocurría antes del 39 Congreso. Ahora se les permitirá también votar para elegir a los candidatos a las presidencias autonómicas y a las alcaldías de más dea petición de la Ejecutiva autonómica o por decisión de la Ejecutiva Federal.En caso de que haya discrepancias entre la Ejecutiva autonómica y la Federal sobre la conveniencia de abrir las primarias a la ciudadanía, prevalecerá el criterio de Ferraz.En los territorios donde ya gobiernen los socialistas,, salvo que así lo acuerde por mayoría el comité respectivo o un determinado porcentaje de la militancia (30% a nivel federal y 40% a nivel autonómico). Para el caso de los alcaldes socialistas, la norma se queda como estaba: habrá primarias si lo pide el 50% de la militancia.Para confeccionar las listas electorales, los militantes podrán proponer y votar el mismo número de nombres que se elijan en su circunscripción y el órgano superior tendrá que tener en cuenta el resultado de la votación porque deberá justificar y motivar la confección de la lista. Es decir, los órganos de dirección podrán incluir en las lo modificar las listas, pero deberán justificarlo.El reglamento regula también la presentación de candidaturas independientes como cabeza de lista, permitiéndolas exigiendo como único requisito la acreditación de valores socialistas.Las nuevas normas obligan asimismo a celebrar debates entre los candidatos a primarias y rebajan los avales necesarios para formalizar una candidatura, con el objetivo de facilitar que cualquier militante pueda presentarse. Además, que facilitaba en ocasiones a las direcciones la inclusión de nombres sin que los aludidos hubieran dado su consensimiento expreso.Prevén asimismo que los candidatos a primarias que ejerzan un cargo orgánico dejarán en suspenso sus funciones orgánicas desde su confirmación como candidatos y hasta la proclamación de un vencedor, para que su posición en los órganos de dirección no les dé una ventaja comparativa frente a sus rivales.Los militantes también verán reforzado su papel con la posibilidad que contempla el reglamento de que puedan forzar a la Ejecutiva correspondiente a tratar determinados asuntos si reunen un mínimo del 20 por ciento de firmas de afiliados del ámbito territorial que corresponda.Asimismo, elegirán por voto individual y secreto a los delegados al Congreso Federal, a un tercio dely a la mitad de los participantes en las conferencias políticas.El reglamento introduce asimismo una serie de recomendaciones para el buen uso de las redes sociales por parte de los afiliados, con el objetivo de, en palabras de Ábalos, que subraya que con estas nuevas normas "cambia totalmente de arriba abajo el funcionamiento del partido".