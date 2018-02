Rivera apremia de nuevo a Rajoy y le pide que "no agote" la paciencia de los españoles

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que su partido está siendo "muy leal" al Gobierno del PP y que su deseo es agotar la legislatura, pero ha pedido al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no agote su paciencia y que cumpla el pacto de investidura firmado por ambas formaciones.



"Me gustaría que esta legislatura se agotara, pero para eso lo que no nos puede agotar Rajoy es la paciencia a los españoles. Tiene que cumplir su palabra y no seguir escaqueándose, sobre todo en asuntos de corrupción pero también en los compromisos económicos", ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.



Cuando le han preguntado si no descarta retirar el apoyo de su partido al presidente del Gobierno, Rivera ha contestado que"ojalá Rajoy cumpla (el acuerdo con Cs sobre) los Presupuestos" Generales del Estado de 2018, además de recordar que la senadora del PP Pilar Barreiro debe dejar su escaño por estar investigada por delitos de corrupción, como establece el pacto de investidura.





?? @Albert_Rivera "Me sorprende que Rajoy que nunca ha convocado a sus barones para luchar contra la corrupción, el paro o el separatismo, los convoque para luchar contra Cs" #RiveraESP pic.twitter.com/EtrIGzXRJp — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 12 de febrero de 2018

"No puede ser presidente del Gobierno sin cumplir tu palabra, no puedes dejar de lado un acuerdo de investidura., apoyando a un Gobierno que no es el nuestro y manteniendo la estabilidad en España", ha subrayado.Según ha señalado, el partido naranja es "el primer interesado" en que la legislatura continúe para que se pongan en marcha las reformas y las medidas acordadas. Pero para eso, ha añadido, el PP debe dejar a un ladoy centrarse en combatir la corrupción, el paro o el separatismo, pues considera que muchos votantes le reclaman que piense más en eso que en cómo hacer frente al crecimiento de Ciudadanos.Los, donde el apoyo a Cs sube y el del PP baja, Rivera los atribuye a que su partido actúa con "lealtad" a España y a los acuerdos firmados, mientras que los 'populares' "no cumplen la palabra, tapan la corrupción y no responden a las expectativas de una legislatura reformista y de pactos con la oposición".El presidente de Ciudadanos cree que los españoles están cansados del bipartidismo de PP y PSOE y anhelan un cambio político. Además, considera que elno es coyuntural como el que experimentó anteriormente Podemos, ya que "Podemos era la venganza y Cs es la Justicia", ellos representaban "el cabreo con la crisis económica y la corrupción" y los 'naranjas' plantean "soluciones a largo plazo".