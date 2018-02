Cristina Cifuentes, ante las acusaciones de Granados: "Es mentiroso y miserable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que las acusaciones del "mentiroso y mezquino" exsecretario del PP de Madrid Francisco Granados, que ha declarado en sede judicial que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación irregular del PP, responden a "alguna especie de venganza" contra ella.

En una entrevista concedida a la Cadena Cope y recogida por Europa Press, la presidenta del PP de Madrid ha señalado que nada de lo que diga el exconsejero regional le puede sorprender porque éste se encuentra "en una dinámica de intentar expandir su responsabilidad".

"Es un señor que ha estado dos años y medio en la cárcel, que va a ser juzgado por delitos gravísimos de corrupción. Yo creo que él lo que quiere es diluir sus responsabilidades intentando tirar contra todos", ha indicado Cifuentes.

La presidenta autonómica cree que, en su caso, debe de haber "alguna especie de venganza por algo" que no sabe exactamente bien qué es. Para la dirigente madrileña, no se puede ser "más mentiroso, más mezquino y más miserable" que Granados. Por ello, ha recordado que interpondrá una querella criminal contra él y que se plantea acciones civiles en defensa de su honor.

A su parecer, el exsecretario del PP de Madrid intenta, por un lado, involucrarla en "presuntas corruptelas", y por otra parte desestabilizarla "personalmente". "No lo va a conseguir. Lo único que conseguirá es sumar una nueva causa judicial más abierta a su larga historia. Le auguro un horizonte judicial muy negro", ha dicho.

La presidenta regional ha defendido que cuando era responsable territorial del PP no participaba ni en la distribución de fondos ni en la gestión, pues se trata de "un cargo tan accesorio que en estos momentos en la propia estructura" tampoco lo tienen ocupado. Además, ha hecho hincapié en que, antes de estar al frente de la formación, en las campañas se ha dedicado a "organizar actos ya programados".

Dispuesta a comparecer



En cuanto a las declaraciones del "tripartito" de la oposición --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- que quieren hacerla comparecer en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, Cifuentes cree que estos partidos están "haciendo política" con las declaraciones de Granados.

"Doy por hecho que me llamarán a comparecer, me llevarán a la comisión y haremos el jubileo habitual porque a ellos esto les viene muy bien lógicamente para intentar desgastarnos políticamente e intentar minarme a mí personalmente también. No lo van a conseguir, si me hacen comparecer iré, siempre he estado dispuesta a hacerlo", ha defendido.

Por otra parte, al ser preguntada por si "pone la mano en el fuego" por los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, a quienes Granados también ha involucrado en la supuesta financiación ilegal del partido, la dirigente madrileña ha señalado que esa frase le suena a "una cosa medieval".

Para ella, Aguirre hizo cosas "políticamente hablando muy buenas y muy positivas para Madrid". Pero, en lo referido a la gestión del partido no puede opinar porque "en estos momentos está todo en entredicho y hay una investigación judicial".

"Sinceramente no lo sé, no sé si como dicen hubo financiación más allá de lo que establece la legalidad y como no lo sé yo lo que espero es que en este asunto, como en cualquier otro, es la Justicia llegue hasta el final y determine lo que tenga que determinar", ha concluido.