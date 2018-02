Rajoy replica al PSOE que "la peor forma de pobreza laboral es no tener empleo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que "la peor forma de pobreza laboral es no tener empleo" y ha subrayado que España ha mejorado en este ámbito, pues se están creando al año medio millón de puestos de trabajo y el objetivo es llegar a 20 millones de ocupados en 2019.



En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y en respuesta a las críticas de la diputada socialista Margarita Robles sobre los efectos de la reforma laboral de 2012, el jefe del Ejecutivo ha destacado que la creación de empleo ha sido "la máxima prioridad del Gobierno" y que gracias a las reformas, la nueva política económica y unas cuentas públicas saneadas se ha impulsado la generación de puestos de trabajo en España.



"La situación del empleo es objetivamente mejor que cuando ustedes gobernaban. Hemos recuperado el nivel de empleo indefinido previo a la crisis, llevamos 48 meses consecutivos de aumentos de la contratación indefinida y el empleo recuperado es mayoritariamente a tiempo completo", ha subrayado Rajoy.



El presidente ha añadido que, según datos recientes de Eurostat, España es el país europeo que lidera la creación de empleo y el responsable de haber reducido el 73% de la pobreza en la eurozona. "Estamos creando empleo, mejorando su calidad. Yo seguiré trabajando y le animo a que usted haga lo mismo", ha concluido Rajoy.





La creación de empleo indefinido lleva aumentando 48 meses seguidos. Hemos subido el SMI y seguiremos trabajando para reforzar la estabilidad y la calidad que ya mejoran. #SesióndeControl pic.twitter.com/1hcXcISC8C — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 14 de febrero de 2018

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha respondido a Rajoy que "no se trata de tener un trabajo, sino de tener un trabajo digno" y ha recurrido a datos,", para justificar su demanda de que el Gobierno dé carpetazo a la reforma laboral que hizo en 2012.Así, Robles ha destacado que el 15% de los asalariados está en riesgo de pobreza porque sus sueldos no llegan para pagar necesidades básicas; que dos tercios del trabajo a tiempo parcial lo hacen mujeres; que el 20% de los jóvenes que tienen un trabajo rondan la pobreza laboral; que 1,5 millones de personas, y que casi 3 millones de trabajadores no llegan a los 1.000 euros de sueldo."Y eso es fruto de su reforma laboral, que ha devaluado los salarios, generado mayor desigualdad y desmantelado la negociación colectiva., que no lea sólo lo que le han escrito y tenga sensibilidad por los muchos compatriotas que no llegan a fin de mes", ha afirmado.