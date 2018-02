Anna Gabriel se quedará en Suiza y no comparecerá este miércoles ante el Supremo

Anna Gabriel también huye de la Justicia española. La dirigente de la CUP, que se encuentra en Suiza preparando su estrategia de defensa, ha anunciado a un diario helvético que no volverá a España, donde mañana está citada a declarar en el Tribunal Supremo (TS) como imputada por el 'procés' separatista.

Gabriel asegura en el periódico Le Temps que no irá a Madrid a comparecer ante el juez Pablo Llarena porque no "tendré un juicio justo". La exdiputada catalana reconoce que ha buscado un país "en el que pueda proteger mis derechos". Denuncia que está siendo procesada por "mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado".

El pasado domingo, Gabriel alertó de que "la persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios". Lo dijo a través de un audio que se emitió durante la IX Asamblea de Endavant que se celebró en Reus (Tarragona), una de las corrientes de la CUP y organización en la que milita Gabriel.

Gabriel animó a los militantes de Endavant y se excusó por no poder asistir al acto: "Sois gente determinada, convencida, incorruptible y generosa. Por eso es un orgullo militar en Endavant. Y por eso he querido hacerme un espacio en una asamblea a la que no puedo asistir".

También aseguró que "corren tiempos extraños", pero destacó que también pueden ser tiempos de cambios que hagan posibles transformaciones en la sociedad.