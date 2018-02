Educación evisará la sentencia del TC para su nueva propuesta sobre el castellano en Cataluña

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha avanzado que tendrá en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la financiación pública de plazas privadas para que los alumnos estudien en castellano para sus "reflexiones y estudios" de cara a próximas decisiones sobre la garantía de este derecho en el sistema educativo catalán.

Así lo ha puesto de manifiesto en los pasillos del Senado el ministro, que ha admitido que para el Gobierno la sentencia ha supuesto una "novedad" que "no esperaba hoy".

"Tengo que analizar la sentencia. Es una novedad. No esperábamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara hoy y lo que dice la sentencia lo tenemos que llevar a nuestros estudios y reflexiones", ha admitido el ministro, que no ha aclarado qué va a hacer el Ejecutivo para garantizar este derecho lingüístico.

La sentencia coincide con el anuncio del Gobierno de introducir en la prematrícula escolar de Cataluña la opción del castellano como lengua vehicular en esta comunidad, en aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

El titular de Educación ha señalado que todavía no ha podido "estudiar" la sentencia "de 57 páginas", pero ha destacado que el TC sí ve constitucional otros "puntos básicos" de la LOMCE, como los que afectan a los currículos educativos, las evaluaciones, el acceso a la Formación Profesional o la publicación de resultados.

Asimismo, ha señalado que el Alto tribunal ve inconstitucional "por invasión de competencias" la disposición adicional 38ª, que se refiere a esta acción "subsidiaria del Estado en el caso de que la administración educativa no diera satisfacción al demandante". "Tengo que estudiarla, 57 páginas dan para mucho y es lo que haremos los próximos días", ha apostillado.



El PDeCAT le exige que "no toque" el catalán



El ministro ha tenido que responder durante la Sesión de Control Gobierno al diputado del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, que le ha acusado de "atacar" y "maltratar" el modelo de inmersión lingüística en Cataluña y le ha reprochado la decisión del Tribunal Constitucional. "No toquen ustedes el catalán", le ha recriminado.

Méndez de Vigo no ha hecho ninguna alusión en el Pleno a la resolución judicial y ha defendido la "legitimidad" del Gobierno a actuar en Cataluña, amparado por la Constitución y las leyes. También ha recordado al senador catalán que esta capacidad proviene de la "ruptura" que los independentistas promovieron "unilateralmente" hace unos meses.

"Le digo sin acritud que usted dice siempre lo mismo y no es verdad: Habla de atentado que no existe; vive en un mundo del que tiene que salir de una vez; venga a la realidad; no se entera de nada y repite esto una y otra vez; sus intervenciones no responden a la verdad", ha dicho el ministro a Cleries.