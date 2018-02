Méndez de Vigo defiende la medida de la LOMCE anulada

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha calificado de "valiente" el sistema de la LOMCE para garantizar el castellano en las aulas catalanas, que el Tribunal Constitucional ha anulado, y Ciudadanos le ha advertido de que si no asegura esta lengua como vehicular en todo el Estado, este grupo no apoyará el Pacto Social y Político por la Educación.

El ministro, que ha tenido que responder en la sesión de control en el Pleno del Congreso a las preguntas de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea y de Ciudadanos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, no ha dado pistas de qué medidas concretas va a tomar para acatar la sentencia y sustituir la el sistema anulado, como le ha exigido el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta.

Este diputado le ha reprochado que la paga de 6.000 euros con fondos públicos para que las familias se costeen un colegio privado para estudiar en castellano era un "parche vergonzante", que, a su juicio, no garantizaba este derecho lingüístico a todos los alumnos catalanes ni cumplía con las sentencias judiciales en este sentido. Además, le ha advertido de que su grupo no va a firmar el Pacto educativo si no se asegura el castellano como lengua vehicular y se reforma la Alta Inspección educativa.

Estas condiciones las ha reiterado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a la salida del Hemiciclo. En declaraciones a los medios, ha subrayado que no quieren soluciones como la "chapuza" tumbada por el Constitucional, que sólo contribuía a crear "guetos" en el sistema educativo en función de la lengua. "Queremos que se estudie catalán, castellano e inglés, no queremos cheques para poder hacerlo", ha aseverado, para añadir que "lo que no es legal es excluir el castellano".

Méndez de Vigo ha dicho en el Pleno que el TC "decidirá lo que quiera", pero que el Gobierno "fue valiente" con la LOMCE y "sí hizo algo" para "resolver el problema" de la enseñanza en castellano en las aulas catalanas. Además, ha reprochado a Cs que "lo único que hace es criticar y tuitear" y que, prueba de ello, es que "han desaparecido en Cataluña, a pesar de haber ganado las elecciones".



"Cs está desaparecido en Cataluña"

"Me costó mucho convencer a un periodista en Bruselas de que Puigdemont no ha ganado las elecciones en Cataluña porque son ustedes son los que han ganado y han desaparecido", ha dicho a los diputados de la bancada naranja, a los que ha pedido que "no se pongan nerviosos" y que presenten iniciativas en el Parlament en defensa de la enseñanza en castellano.

Además, en tono irónico, el ministro les ha dicho tiene que ser "justo" porque "sí que han hecho algo", para a renglón seguido recriminarles que lo único que han hecho es impedir que el PP tenga grupo propio en el Parlamento catalán, "para que no haya una voz constitucional más". "Propuestas señores, propuestas", les ha exigido.

Méndez de Vigo también ha debatido en el Pleno con el portavoz adjunto de Educación de Unidos podemos-En Commù Podem-En Marea, Joan Mena, que le ha preguntado si va utilizar el 155 para cambiar el modelo educativo catalán, en alusión a un posible cambio de la matrícula escolar en esta comunidad autónoma, y también le ha reprochado el "varapalo" del TC a la LOMCE.

El ministro ha vuelto ha hacer uso de la ironía y le ha contestado que "hoy el Tribunal Constitucional les gusta" y le ha reiterado que el Gobierno va a acatar la sentencia de este órgano que "es de todos". "Las sentencias valen todas, señoría, y no vale decir que les gusta cuando les da la razón y les conviene", ha dicho Méndez de Vigo al diputado catalán. "Así es la democracia", ha añadido.

Aunque el ministro no ha dicho qué va a hacer exactamente para garantizar la enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán o si va a seguir con su plan de dar la opción a las familias en la prematrícula escolar, sí ha dicho que, aunque tiene que cumplir el fallo del TC en cuanto a la LOMCE, existen otras sentencias del mismo tribunal como del Supremo, que hablan de que esta lengua tiene que ser vehicular, y que, por tanto, el Gobierno también tiene que dar cumplimiento.

"Esto (garantizar el castellano) es dar derechos a todos los alumnos de la enseñanza pública y tratarles por igual. Las lenguas tienen que servir para enriquecernos y no como instrumento político", ha aseverado para añadir que el discurso de Unidos Podemos "se parece al de los independentistas" porque "abrazan las mismas causas". "Hay que tener un poco de responsabilidad política", ha apostillado.

Mena ha contestado a Méndez de Vigo que tiene un "profundo desconocimiento del Estado de Derecho" y le ha advertido de que el Gobierno no puede modificar el sistema educativo catalán "con el 155 o sin él". También le ha pedido que "pise" un colegio público catalán y "escuche más" a los castellano-parlantes que, como él, se han formado en la red pública de esta comunidad autónoma.

El portavoz adjunto de Educación de la formación morada ha exigido al ministro que "deje en paz a la escuela catalana" y le ha recordado que ha sido "su" Tribunal Constitucional el que les ha dado un "bofetón" y les ha "sacado los colores" porque, a su juicio, el "problema" con el castellano en Cataluña "se lo ha inventado" el Gobierno. "¿Van ustedes a imponer la casilla para la segregación lingüística o no?", ha preguntado al ministro, al que ha advertido de que "no vale tirar la piedra y esconder la mano".