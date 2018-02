Miles de jubilados bloquean la entrada al Congreso para exigir "pensiones dignas"

Varios miles de personas jubiladas han ocupado este jueves al mediodía la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo y casi rodeando la sede parlamentaria, para reclamar "pensiones dignas" con subidas al ritmo de la inflación y derogando el actual índice de revalorización.



Concentrados desde minutos antes de las 11 horas en una manifestación con la querían visibilizar su descontento por la subida de esta prestación al 0,25%, los manifestantes han conseguido romper el cordón policial en varios puntos para llegar hasta las mismas puertas de la Cámara Baja.



Una delegación de las entidades organizadoras de la concentración, entre los que se encuentran los sindicatos CC.OO. y UGT, ha registrado en el Congreso un escrito en el que demandan "romper el bloqueo político de PP y Ciudadanos" para cambiar la actual legislación de pensiones.







Vamos a dejarnos la piel frente a un Gobierno sordo y negligente para lograr unas pensiones dignas para todas y para todos.

Sois ejemplo. Ahora frente al Congreso ???? pic.twitter.com/4xhVuCXXMl „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de febrero de 2018

"Somos pensionistas, no terroristas"

Enorme movilización por las pensiones públicas y dignas. Los y las pensionistas llenando de dignidad el Congreso. Quien ama a su país no pide a los pensionistas que ahorren, garantiza pensiones públicas. pic.twitter.com/Bua1vsQEKN „ Irene Montero (@Irene_Montero_) 22 de febrero de 2018

Gritos contra Rajoy, Báñez y Rajoy

Así, según ha informado a Europa Press un portavoz de los organizadores, reclaman que loscubra el incremento de los precios y que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social.Ubicada en la Plaza de las Cortes, en la otra acera de la Carrera de San Jerónimo frente al Congreso, el cordón policial previsto por la Policía Nacional que rodeaba con agentes y vallas de seguridad la concentración se ha visto desbordada tanto en ese punto como más arriba de la calle, cuando varios centenares de manifestantes se han unido a la protesta.los manifestantes han bajado por la calle hasta llegar a las puertas del Congreso, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo. Los jubilados han respondido los intentos de la Policía por contener su avance con gritos de "Somos pensionistas, no terroristas".Con el fin de facilitar la salida de vehículos que se han quedado atrapados en la calle, un autobús incluido, al menos un miembro de seguridad del Congreso ha salido a pedir a los organizadores que trataran de despejar la plaza hasta que estos vehículos pudieran salir.coreaban los manifestantes, que han dedicado proclamas contra la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez , la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy A Báñez le recriminaban la carta enviada a los pensionistas sobre la subida del 0,25% --"una subida de mierda", lamentaban varias pancartas--, a Villalobos le han pedido que se dejara de echarse "la siesta" y saliera a hablar con los pensionistas, y a Rajoy, directamente le retrataban con una foto con el dictador Francisco Franco: "No sé de qué os sorprendéis. Ya os dije que iba a ser Franco con vosotros", rezaba una pancarta.Durante la concentración, variosque ha llegado a extenderse por toda la Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes incluida, llegando casi a la propia Plaza de Neptuno.También ha estado presente el secretario general de los socialistas en el Congreso, Rafael Simancas, aunque ha sido increpado por varios manifestantes. De hecho, en varios momentos se ha coreado un lema clásico en las protestas 'indignadas': "! PSOE , PP, la misma mierda es!", aunque con una nueva coletilla dedicada a Ciudadanos.Algunos diputados han expresado su, recordando que ni en las manifestaciones del 15-M ni en las de la Marcha de la dignidad habían podido superar el control policial y alcanzar los aledaños del Congreso.Nuestros abuelos nos están enseñando lo que hay que hacer", ha dicho el diputado Íñigo Errejón , criticando que "el problema fundamental de las pensiones no es que haya mucha gente mayor, es que las condiciones de trabajo de los que trabajamos hoy no ayudan a sostenerlas".Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT, uno de los colectivos organizadores de la protesta, ha avanzado que no cejarán en su protesta, y que"Si el Gobierno no recula, llegaremos hasta donde tengamos de llegar", ha dicho.