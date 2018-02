Los partidos pueden usar en campañas las aportaciones públicas que reciben

El Tribunal de Cuentas considera que las aportaciones públicas que reciben los grupos municipales son recursos de los partidos, y "una vez forman parte" de ellos, pueden ser destinadas a campañas electorales, aunque reconoce que existe un cierto vacío legal en torno a este tema.

En relación a los años 2014 y 2015, el órgano fiscalizador sí apunta a que Ciudadanos no aportó suficiente documentación sobre el traspaso de su grupo parlamentario en Cataluña a las cuentas del partido.

Así lo ha expresado la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro en la comisión de investigación de la financiación de los partidos del Senado, ante la que ha comparecido este jueves en la segunda sesión monográfica centrada en las finanzas de Ciudadanos.

"Las aportaciones que recibe de los grupos municipales son recursos y forman parte de los recursos del partido, una vez que forma parte, el partido le da el destino que estima oportuno", ha explicado, preguntada por la fiscalización de esta asignación pública.

"Cuando contabilizamos las campañas, reflejamos que todos los recursos empleados sean aportaciones del partido, de sus fondos, pero no se puede identificar de donde vino ese fondo inicialmente. Podrían venir de grupos municipales, de los parlamentarios o de donaciones", ha subrayado.

Ante las preguntas del portavoz 'popular' Luis Aznar sobre la falta de documentación en los traspasos del grupo de Ciudadanos en el Parlament, que se justificaron bajo un contrato de asesoramiento, Genaro ha señalado que no contaron con documentación. "No entramos a analizar esto porque no tenemos documentación, la hemos solicitado, pero no disponemos de esa justificación", ha apuntado.

En esta comisión solo participa el Partido Popular ante el boicot de la oposición, que la considera una maniobra de distracción de la comisión del Congreso centrada en la supuesta financiación ilegal del PP.