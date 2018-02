Polémica en el Congreso por una camiseta con fotos de pechos de hombre y de mujer

La portavoz de Igualdad de Podemos, Sofía Castañón, lució este jueves en la tribuna del Pleno del Congreso una camiseta con estampado mitad pecho femenino, mitad pectoral masculino en el debate sobre las leyes de protección al colectivo LGTBI, una vestimenta que ha levantado polémica en el hemiciclo.



Siiiii, esta foto que circula x ahí la hice yo.....para demostrar q a mí no me representa una camiseta con tetas,vergonzoso retroceso en la lucha por la igualdad real de las mujeres..Por suerte las mujeres demuestran día a día q son más y mejores de como las dibuja #Podemos pic.twitter.com/NNwzDZ74AG — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 22 de febrero de 2018

La presidenta del Congreso,, ha vuelto a cuestionar la exhibición de carteles y de camisetas reivindicativas en el hemiciclo por parte de los diputados y ha pedidoAdemás, una diputada gallega del PP,: "A mí no me representa una camiseta con tetas, vergonzoso retroceso en la lucha por la igualdad real de las mujeres -ha protestado-. Por suerte, las mujeres demuestran día a día que son más y mejores de como las dibuja Podemos".Por la tarde, en la clausura de un acto del Grupo Popular sobre Agricultura. "Me sacan carteles, camisetas... Pues yo reivindico una camiseta con un cerebro. Sería bueno de vez en cuando una con un cerebro de mujer, que tenemos cerebro", ha remarcado.La presidenta de la Cámara ha aprovechado para quejarse también de que en los Plenos del Congreso a veces se tratan "cosas que no interesan a nadie" y se lanzan "eslóganes para conseguir votos", cuando aún no nos las elecciones.