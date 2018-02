Francisco Granados niega que las siglas de su agenda sean de donantes del PP madrileño

El exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados ha defendido este martes ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que es "falso" que las siglas que incluyó en su agenda junto a cantidades de dinero pertenezcan a presuntos donantes de la formación regional y ha asegurado que se trata de interpretaciones propias de un juego de "tetris".

Granados, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción por la trama Púnica en esta segunda citación en calidad de investigado, ha especificado que las iniciales 'LD' no hacen referencia al exdirectivo de Isolux Luis Delso sino a 'Lista de diputados' y ha negado también que 'JEC' se refiera a José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de la multinacional Acciona, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Sobre esta última, el presunto cabecilla de la trama 'Púnica' ha asegurado que era la abreviatura de 'Jornadas de Educación Concertada' y también ha apuntado que las siglas JLM --que se asociaron a el empresario Javier López Madrid-- aluden a Juntas Locales Municipales.

No obstante no ha precisado a qué se refería cuando anotó en su cuaderno presuntas entradas y salidas de dinero con las palabras en inglés 'in' y 'out' y tampoco ha aclarado si la palabra 'Me ('yo' en inglés) hace referencia a su propia persona. "Mi, me yo, conmigo", ha dicho al ser preguntado por esta cuestión a los periodistas.

El exdirigente popular madrileño ha insistido en que estas anotaciones hacen referencia a las personas que asistieron a actos del partido aunque se trata de un documento que tiene más de diez años, por lo que no recuerda íntegramente su contenido. Sí ha desmentido que haga referencia alguna a la contabilidad de la formación popular.

"Se trata de una broma, es jugar al tetris a ver qué me cuadra, esto me viene bien en inglés, esto me viene bien en español...", ha dicho el también exconsejero regional al término de su declaración que se ha alargado tres horas y en la que se le ha preguntado sobre el contenido incluido en las anotaciones incautadas durante el registro de su domicilio por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.