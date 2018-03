Granados: "Esta es una comisión encaminada a dilapidar al PP"

El exsecretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama 'Púnica' Francisco Granados ha arrancado este martes su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP denunciando que el objetivo de este órgano es "dilapidar" y hacer un "linchamiento continuo" del partido de Mariano Rajoy.

Así lo ha señalado Granados en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, donde está citado para explicar su posible relación con la trama 'Púnica' y su conocimiento de supuestas irregularidades en el PP madrileño.

En su intervención, el exsecretario general del PP de Madrid ha explicado que reclamó la declaración como investigados ante la Audiencia Nacional, en el marco del caso 'Púnica', de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguirre porque lo ve "lógico", pero que lo hizo "sin ánimo de criminalizar" para que tuvieran "más derechos" como "compañeros de partido durante 30 años".

Granados ha remarcado que Cifuentes, Aguirre o Cifuentes declaren como investigados en 'Púnica' porque "pueden entender la situación que se investiga", aunque los dirigentes "podrían apoyar o no" todo lo que ha referido en sede judicial ante el juez Manuel García Castellón. En cualquier caso, ha señalado que el magistrado "actuará de la mejor forma para el fin último: el esclarecimiento de la verdad".



Querella de Cifuentes

Sobre la querella criminal que Cifuentes interpuso contra él por relacionarla con la supuesta financiación irregular del PP madrileño, Granados ha afirmado que no fue a declarar ayer en los Juzgados de Plaza de Castilla porque la notificación le llegó este lunes a las 10.50 horas, cuando estaba citado veinte minutos antes. Ahora, ha señalado que está "a la espera de otra citación" para ponerse "a disposición de la justicia".

Preguntado por qué pregunta haría a Cifuentes el próximo martes, cuando la presidenta madrileña está citada en la misma comisión, ha dicho que él no le preguntaría algo que "supusiera hacer daño al partido".

Por otra parte, durante su comparecencia Granados ha ratificado sus declaraciones judiciales sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño, y la supuesta existencia de un "núcleo duro" que se encargaba de las campañas electorales paralelas en los años 2007 y 2011, formado por, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguire.

Sin embargo, ha rehusado contestar a preguntas específicas al respecto alegando que este asunto está siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional y que no lo hacía por "respeto" al trabajo de la Justicia. Los comparecientes ante una comisión de investigación tienen derecho a no declarar para no perjudicar su defensa judicial.

Preguntado por el grado de confianza que tenía Aguirre en él, ha señalado que "cuando te nombran en un cargo es porque tienes confianza". Sin embargo, ha rechazado que fuera la mano derecha de la expresidenta: "Nunca me he considerado eso".



Conclusiones de la comisión ya redactadas

Durante los primeros minutos de su comparecencia el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, ha llamado la atención en varias ocasiones a Granados, pidiéndole que no hiciera comentarios que tensaran el desarrollo de la sesión y defendiendo el trabajo de los comisionados.

"Me llama la atención que esta comisión más que a investigar va encaminada a dilapidar al PP y a un linchamiento continuo y también me llama la atención que sólo se investigue al PP", ha incidido el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre.