Un juzgado investigará a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investigará a Willy Toledo por los insultos vertidos en las redes sociales contra Dios y la Virgen María. Este tribunal ha abierto diligencias previas contra el actor por unos comentarios publicados en Facebook en los que criticaba la decisión de un juez de abrir juicio oral contra tres mujeres que impulsaron en Sevilla una procesión atea en la que portaron una gran vagina por la calle de la ciudad andaluza.

La Asociación de Abogados Cristianos, que fue quien presentó la denuncia contra Willy Toledo, ya ha solicitado su personación en la causa.

"Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dejó escrito Willy Toledo en su cuenta de Facebook.