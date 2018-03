Cs abandona la comisión territorial impulsada por el PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este martes que su partido abandona la comisión creada en el Congreso para evaluar el Estado de las Autonomías y que fue impulsada por el PSOE como paso previo a una reforma de la Constitución.

El detonante ha sido la negativa que achaca al PSOE de citar ya a históricos socialistas como el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, y los expresidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y José Bono (Castilla-La Mancha), todos críticos con la idea de 'Nación de Naciones' defendida por la actual dirección de Pedro Sánchez.

El partido naranja pidió citar a esos dirigentes en las últimas cuatro reuniones para fijar comparecencias y el PSOE se negó, mientras que el PP se inhibió manteniendo su compromiso de respetar la iniciativa de los socialistas, como impulsores de la comisión.



"Que no cuenten con nosotros" para las "ocurrencias" de Sánchez

La formación naranja ya estaba avisando de que así no iba a seguir y el abandono ha sido finalmente confirmado por Rivera en la reunión del grupo parlamentario. "Se acabó. Nos vamos a seguir en esa comisión", ha avanzado dicho.

El líder de Ciudadanos ha advertido de que si "de verdad" se busca una reforma "seria" de la Constitución, "ahí estará" su partido, "pero no para legitimar la Nación de naciones" ni las "ocurrencias" e "inventos" de Pedro Sánchez. "Que no cuenten con nosotros", ha dicho.

Rivera ha criticado que el PSOE de Sánchez esté vetando "a los suyos", a que personas como Guerra, Bono o Rodríguez Ibarra ofrezcan su testimonio en el Congreso cuando han tenido un papel protagonista en la construcción del modelo territorial español y "tantas cosas" han hecho por este país.



El "sectarismo" del PSOE

"Ya está bien", ha clamado el presidente naranja, antes de advertir de que su partido no va a permitir que el "sectarismo" del PSOE se "apodere" del Parlamento, no va a colaborar a que socialistas que "sí son constitucionalistas" no sean convocados ya en la Cámara Baja y no va a escoger "entre la Nación de naciones de Pedro Sánchez y la nación de ciudadanos españoles que defienden" Guerra, Ibarra o Bono.

La marcha de Cs deja a la comisión que preside el socialista José Enrique Serrano en una situación delicada, ya que busca un acuerdo sobre el modelo territorial pero ya sólo estarán sentados el PP, el PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo Mixto, mientras que siguen vacíos los escaños de Unidos Podemos, el PNV y los independentistas de Esquerra (ERC), del PDeCAT y ahora de Ciudadanos.