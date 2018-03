Arrimadas, a Turull: "No ha aceptado la realidad"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha dirigido a Jordi Turull (JxCat) tras su discurso como candidato a la Presidencia de la Generalitat, para decirle que JxCat "no quiere levantar el 155" al proponer como presidente a un investigado por el Tribunal Supremo.

Lo ha dicho en su intervención en el pleno de este jueves, donde también ha reprochado a Turull que su discurso ha sido poco convincente: "Ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo".

Para ella, Turull "no ha aceptado la realidad ni ha venido a reconocer que todo ha sido una farsa, que no hay república ni Arcadia feliz de la Cataluña independiente", y ha constatado que no ha aludido a lo que considera que muchos independentistas esperaban escuchar: la república y la independencia.

La líder de la oposición ha explicado que el 'no' de su grupo a Turull no viene del desacuerdo ideológico, sino porque cree que los soberanistas "se han salido del terreno democrático".

"Hoy no estamos ante un pleno de investidura, y no porque vaya a ser una investidura fallida, sino porque no venimos aquí a investir a un presidente efectivo", y ha criticado la convocatoria de urgencia de un pleno para proponer a un candidato con asuntos pendientes con la justicia.