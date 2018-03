Turull pide mantener el pleno de mañana y que le voten 'president'

El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, ha solicitado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a través de su abogado que mantenga el Pleno de este sábado, en el que se va a celebrar la segunda jornada de la sesión de investidura, y a todos los diputados, incluidos los de la CUP, les ha reclamado su voto.

Así lo ha explicado el letrado de Turull, Jordi Pina, en declaraciones a los medios de comunicación en las puertas del Tribunal Supremo, donde el magistrado instructor de la causa contra el proceso independentista en Cataluña ha ordenado prisión provisional para el candidato y otros cuatro procesados, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull.

"Me ha pedido que me dirija al molt honorable presidente del Parlament para pedirle que mantenga el Pleno de investidura por dignidad. También me ha pedido que me dirija a todos los diputados para pedir el voto para su candidatura también por dignidad ante la injusticia del encarcelamiento de una persona que ha reiterado hoy ante su señoría su postura de diálogo con las instituciones españolas, con la Monarquía, con el Gobierno", ha dicho.

Pina ha lamentado la decisión del juez Llarena de enviar a prisión a su defendido, "lugar desde el que difícilmente podrá dirigir ese diálogo" al que hizo referencia durante su intervención en la primera sesión del Pleno de investidura.

Según el abogado, Turull ya ha delegado su voto para la jornada de mañana, prevista para las 11.30 horas, pero ha descartado que el candidato pueda asistir, dado el antecedente del anterior aspirante, Jordi Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre.

Turull también ha manifestado, ha añadido Pina, que "le podrán encarcelar a él, pero no a sus ideas", y que "por más que le metan en prisión, la Justicia no va a poder prohibir nunca el resultado del 21 de diciembre, que supuso una mayoría parlamentaria independentista".

Como el resto de defensas de los procesados encarcelados hoy, el abogado de Turull ha anunciado que recurrirá el auto de prisión dictado por Llarena esta tarde.

El Parlament mantiene hasta ahora la convocatoria para este sábado de una segunda votación de investidura, tras la decisión del juez Llarena de enviar a prisión incondicional a Turull.

Ante de conocerse la decisión del magistrado, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha recordado que el recurso que presentó en enero el Gobierno ante una posible investidura telemática y a distancia del expresidente Carles Puigdemont, fugado de la Justicia en Bruselas, "dio origen a la doctrina del Tribunal Constitucional", que es "muy clara" al señalar que se "exige la presencia del candidato".

En este sentido, dado que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha convocado la segunda sesión del pleno de investidura de Turull para este sábado por la mañana, Méndez de Vigo ha insistido en que "la presencia" del candidato es un "requisito imprescindible". "En eso estamos y tenemos que ver qué decisiones toma el Tribunal Supremo. Estamos a la espera de las mismas", ha enfatizado.



No hay obligación



La ley de la Presidencia de la Generalitat que regula las sesiones de investidura no obliga a celebrar una segunda votación pese a que el candidato no salga investido en la primera, como ocurrió este jueves con Turull.

Lo han explicado fuentes parlamentarias citando el artículo 4.4 de la norma, que establece que, si el candidato no consigue la mayoría absoluta, "se puede someter" dos días después a un segundo debate y a una segunda votación, en que le bastará la mayoría simple.

Así, las mismas fuentes sostienen que la expresión 'se puede someter' abre la puerta a no tener que celebrar la votación si el grupo impulsor del candidato así lo decide.

Existe otra posibilidad de no celebrar el pleno, y es que decida suspenderlo el presidente del Parlament, Roger Torrent, como ya ha hecho dos veces esta legislatura: la primera para aplazar el pleno cuando el candidato era Carles Puigdemont, y la segunda cuando lo era Jordi Sànchez.



Posible conflicto



Otras fuentes parlamentarias sostienen que el único conflicto podría llegar si se decidiera seguir adelante con el pleno y con la votación estando Turull ya en la cárcel: el Tribunal Constitucional (TC) determinó recientemente que el candidato debe estar en el pleno.