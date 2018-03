Valtonyc: "No me juzgan por mis canciones, juzgan mi ideología"

Valtonyc, el joven rapero mallorquín que ha sido condenado a tres años y medio de prisión por las letras de sus canciones, deberá entrar en la cárcel el próximo día 30 de marzo. Aprovecha sus últimos días en libertad para dar sus últimos conciertos, según comenta en su Twitter, va a seguir molestando hasta el último día.

P.Josep Miguel Arenas Beltrán, 24 años, nacido en Mallorca... ¿Quién es Valtonyc? ¿A qué dedica su vida?

R.Soy técnico superior en Informática pero desde que tengo 20 años trabajo en una frutería, donde gano la única nómina que entra en mi casa.

P.Y sin embargo, esa vida se va a detener el día 30 con su ingreso en prisión si no funciona el recurso que han presentado...

R.Así es.

P.¿Tiene pensado llevar el recurso hasta agotar todas las vías posibles?

R.Sí.

P.¿Le asusta la lentitud de la justicia?

R. Claro, porque voy a chupar toda la cárcel. Pero es un camino que hay que recorrer. La diferencia entre un preso común y un preso político es que el preso común no quiere estar ahí y el preso político entiende esa etapa como una parte más de su lucha.

P.Recientemente publicó en Twitter que en prisión sería más libre que mucha gente que está en la calle. ¿De verdad no le tiene miedo a la privación de libertad?

R.Sí, claro que tengo miedo. Pero esa frase no tenía que ver sobre si tenía o no miedo, tenia que ver sobre la censura. Yo no estoy sufriendo censura pero hay mucha gente que piensa que no la sufrirán y sin embargo se autocensuran. Para no acabar como yo, no dirán según que cosas. Y yo no he pasado por ese proceso y lo que quiero es seguir diciendo todo lo que me apetezca.



P.Le han condenado a tres años y medio de prisión por "enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, calumnias e injurias a la corona y amenazas ¿Qué opina de la sentencia y de estos cargos?

R.La sentencia es absurda, en una sociedad del siglo XXI no tendría que haber injurias a la corona porque no tendría que haber corona. Apología del terrorismo en un país que no hay ninguna banda armada activa es una estupidez y amenazas por una canción donde dice que una persona merece una bomba de destrucción nuclear también lo veo absurdo.

Yo creo que se tendría que quitar del código penal las apologías al terrorismo y las injurias a la corona porque lo encuentro delitos que más que serlos, son una justificación a la persecución política e ideológica.

P.Usted era muy joven cuando escribió las canciones por las que se le condena, entre 18 y 19 años ¿Se esperaba haber tenido estos problemas?

R.No, porque aún no teníamos el precedente de que existiera este delito en el código penal como está planteado ahora, no habían estos problemas.

P.La canción "el rei borbó" la escribió para el programa La Tuerka que dirigía Pablo Iglesias. ¿Ha recibido su apoyo?

R.Bueno... Ha publicado algún que otro tweet, una solidaridad que no es tangible. A lo mejor incluso lo ha publicado su asesor político y no él.

P.¿No ha contactado directamente con usted?

R.No, ni ha puesto a nuestra disposición ningún medio para ayudarnos.

P.El rap siempre ha sido un estilo provocador y casualmente tanto usted, como el colectivo La Insurgencia o Pablo Hasel han sido condenados a prisión por sus letras. ¿Cree que los jueces no entienden qué es el rap al tomar las canciones al pie de la letra?

R.A los jueces el rap les da igual. No se las toman al pie de la letra. La policía no es tonta: saben que no somos personas peligrosas. No están juzgando un hecho delictivo en unas canciones, están juzgando una ideología, un compromiso social y una militancia. No creo que a los jueces les interese si decimos una cosa u otra porque saben que es ficticio, que no es real. Lo que les molesta es lo que hay detrás: la movilización a la que incitamos.



P.Recientemente también hemos visto otros ejemplos que cuestionan la libertad de expresión en España, como la censura a un artista en ARCO por su obra "Presos políticos" , la condena a 40.000€ a la revista satírica Mongolia por vulneración del derecho al honor o el secuestro del libro Fariña. ¿Qué cree qué está pasando para encontrarnos en tan poco tiempo con episodios de este calibre?

R.Hay una crisis de régimen, un descontento, una indignación debida a la crisis económica. Antes la gente se planteaba si votar a un partido o a otro y ahora la gente se está movilizando. Conforme aumenta esta participación aumenta la represión. Que metan en la cárcel a un rapero de 24 años es un síntoma de que el régimen está débil.

P.Eso está pasando ahora, pero los choques de músicos con la justicia no son nuevos... Soziedad Alkoholica en los 2000 o los valencianos Los Chikos del Maíz más recientemente también acabaron en la Audiencia Nacional por supuesta apología del terrorismo, aunque finalmente fueron absueltos. ¿Qué ha cambiado en España para encontrarnos con sentencias de cárcel como la suya o la de Hasel?

R.Lo que te comentaba antes, la crisis del régimen ha aumentado y además desde que se firmó el último pacto antiterrorista ahora están en el código penal delitos que antes no figuraban.

P.Diferentes jueces han condenado a Cesar Strawberry o a otras personas a penas de cárcel por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas por tweets. ¿Qué opinión le merece esto?

R.Estas sentencias son absurdas, toda la vida se han dicho barbaridades. Son tonterías. Que vayan a los bares o a los estadios de fútbol donde se propagan insultos racistas. Eso sí es más preocupante porque son un peligro para una minoría social.

P.Recientemente ha publicado El Reincident, 12 canciones con menciones expresas a la monarquía en la portada del mismo o en la canción "He comprendido". ¿Tiene miedo de que le vuelvan a denunciar, cómo ya le pasó a Hasel?

R.No, por eso se llama El Reincidente, porque reincido, desobedezco y reproduzco el delito porque no creo en esa ley. No me da miedo, tengo mucha más dignidad que eso.

P. Seguirá haciendo rap a pesar de todo?

R. Sí, si no me ha dado antes por pintar (ríe).