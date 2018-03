JxCat afirma que "España no garantiza un juicio justo"

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha advertido este domingo de que "España no garantiza un juicio justo, solo venganza y represión" para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.



En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha explicado que están siguiendo la evolución de Puigdemont en Alemania y que están en contacto permanente con su equipo y sus abogados.





Seguint al minut l'evolució del president @KRLS a Alemanya i en contacte permanent amb el seu equip allà i els seus advocats. El tracte rebut és bo. Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió.

Per fer seguiment: la font oficial és @JaumeAlonsoCuev