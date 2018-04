Sànchez pide al pueblo que no se deje "atemorizar"

El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha avisado este domingo desde la cárcel de que "un estado autoritario nunca merecerá gobernar un pueblo libre", como considera que es la población catalana.



Lo ha dicho a través de un mensaje que ha leído su hijo Oriol Sànchez al final de la manifestación de partidos soberanistas y entidades para la liberación de los presos independentistas convocada en Barcelona por el Espai Democràcia i Convivència.



"¿Creéis que merece gobernarnos quien no es capaz de respetar el resultado de las elecciones? ¿Creéis que merece gobernarnos quien viola nuestros derechos civiles?", ha recriminado.



Sànchez ha asegurado que el independentismo ha hecho las movilizaciones más multitudinarias, cívicas y pacíficas de Europa, mientras que "ellos relatan violencias inventadas y alzamientos tumultuosos imaginarios: esto se llama impotencia y rabia".



Por eso, ha pedido a la población que no se dejen atemorizar y que no cedan "nunca al chantaje del miedo ni a la tentación de la violencia", y ha sostenido que no tienen miedo y que tienen derecho a ser libres.



"Llevad, en nuestro nombre, la primavera de las sonrisas republicanas a todos los rincones del país", ha reclamado.



El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, también ha enviado desde la cárcel un mensaje, que ha leído su pareja, Txell Bonet, y en que considera demostrada "una vez más la capacidad del pueblo catalán en su diversidad de unirse en los momentos difíciles, de injusticia pero también de esperanza".



Ha asegurado que es un momento de injusticia por "la deriva autoritaria de un Estado cada vez más aislado internacionalmente", por los encarcelamientos y por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que ha tachado de suspensión sin precedentes del autogobierno.



Cuixart ha añadido que también tiene "esperanza en la dignidad insubornable de la sociedad catalana y esperanza en un futuro sin renuncias para nadie".





Frente unitario

Raül: "Impressionant. Gràcies per sortir al carrer, no només per reclamar la nostra llibertat, sinó per defensar les vostres llibertats. Units, cívics, ferms, no ens prendran mai el futur." pic.twitter.com/t65JK1qiNu „ Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 15 de abril de 2018

Erneut eine große, friedliche und demokratische Demonstration. Katalonien bittet um Freiheit. Wir sind europäische Bürger, die einfach in Frieden und ohne Angst leben wollen #UsVolemACasa pic.twitter.com/dywsBpoAyp „ Carles Puigdemont ? (@KRLS) 15 de abril de 2018

Antes de la lectura de las cartas de ambos encarcelados, el presidente del Parlament, Roger Torrent, para responder ante la actuación del Estado contra el independentismo: "Cuando somos transversales, cuando somos plurales y nos unimos en la defensa de los derechos y la democracia, somos imparables".En declaraciones al participar en la manifestación de Espai Democràcia i Convivència por los presos soberanistas, en la que, según sus organizadores, han participado 750.000 personas, 320.000 según la guardia urbana, ha asegurado que laque está haciendo el Estado español".Torrent ha defendido que esta muestra de unidad debe reforzarse y articular una "alianza de demócratas plural y transversal".La coordinadora del PDeCAT,y el regreso sin represalias de los políticos catalanes en el extranjero: "Tenemos que luchar por la libertad colectiva e individual también. Hay gente privada de libertad".Entre los dirigentes de partidos y grupos del Parlament han acudido también Xavier Trias (PDeCAT); Elsa Artadi (JxCat); Pere Aragonès, Joan Tardà, Marta Vilalta (ERC) y Elisenda Alamany (comuns).También han ido la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzié, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.Algunos representantes de sindicatos y entidades que han estado son el líder de UGT de Cataluña, Camil Ros; el de CC.OO.de Cataluña, Javier Pachecho, y la presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), Belén TascónPor su parte,ha calificado de "impresionante" la manifestación de este domingo en Barcelona por los presos soberanistas.En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha agradecido a todas las personas su participación: ", no solo por reclamar nuestra libertad, sino por defender vuestras libertades".", ha añadido Romeva, preso en Estremera (Madrid) desde hace cerca de tres semanas.Al igual que Puigdemont, que ha querido dar sus impresiones vía Twitter: "#UsVolemACasa"."Una vez más, un gran manifestación cívica y democrática. Cataluña pide libertad", ha expresado en una publicación en Twitter