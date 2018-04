Puigdemont defiende internacionalizar el 'procés'

El expresidente de la Generalitat ha defendido hoy en Berlín la necesidad de internacionalizar el proceso soberanista sin concretar, ante los diputados de JxCat, los planes que él tiene en mente para la investidura, dejando así todas las posibilidades abiertas.

El conjunto del grupo parlamentario de JxCat -salvo los encarcelados y los que están en libertad pero no pueden salir de España- se ha reunido hoy con Puigdemont en Berlín por primera vez tras su puesta en libertad por un tribunal alemán, que ha descartado el delito de rebelión mientras estudia si lo extradita a España por malversación.

Fuentes de JxCat han explicado que Puigdemont, dentro de la reunión y flanqueado por Elsa Artadi y Josep Costa, se ha dirigido a los parlamentarios para explicarles su experiencia en la prisión alemana y su nueva situación como residente temporal en Berlín, a la espera de lo que decida la justicia alemana.

Ha defendido que con esta situación contribuye a internacionalizar la causa soberanista, algo que ve necesario impulsar en este estadio del "procés", aunque no solo desde Berlín, sino también desde Bélgica o el Reino Unido, donde están el resto de exmiembros del Govern que huyeron de España.

La otra vía de actuación que ha señalado es las Naciones Unidas, pues considera que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "no ha respetado" al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso de Jordi Sànchez, al que no autorizó salir de la prisión para acudir a su investidura.

Puigdemont ha evitado concretar ante los diputados cuáles son los próximos pasos antes de que el 22 de mayo expire el plazo para investir un presidente y evitar la repetición de elecciones.

Así, JxCat mantiene sobre la mesa a los tres candidatos que se han propuesto hasta el momento, Jordi Sànchez, Jordi Turull y el propio Puigdemont, que podría ser investido a través de la modificación de la ley de presidencia.

El expresidente de la Generalitat no ha querido avanzar cómo se debería proceder si no se le pudiera investir a él y, por lo tanto, no ha señalado a ningún nuevo candidato a la investidura, que sería la alternativa para evitar una eventual repetición de elecciones.

La consigna en JxCat es que, pese a que los comicios son posibles, es un escenario no deseado, según fuentes del grupo.