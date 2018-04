Cifuentes dimite también como presidenta del PP de Madrid y Génova impondrá una gestora

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha presentado su renuncia irrevocable como presidenta del PP de Madrid, han informado fuentes del partido.

El actual secretario general regional del PP, Ángel Garrido, asumirá la presidencia regional hasta que se produzca la elección del nuevo presidente, aunque la dirección nacional del partido tiene decidido crear una gestora para llevar las riendas del partido regional, y lo hará con personas de confianza de Génova. En cualquier caso, la cúpula no dará este paso hasta que sea investido el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid.

Cifuentes ha enviado la carta de renuncia a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que afirma que se trata de una decisión "muy dolorosa" para ella que toma, al igual que cuando dimitió como presidenta de la Comunidad, para "no perjudicar" a su partido.

Garrido es también desde el pasado miércoles presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, cargo que dejó Cifuentes tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que se difundiera un vídeo en el que se le atribuye un hurto en un supermercado en 2011.

De momento, el hasta ahora portavoz del Gobierno regional, su "número dos", Ángel Garrido, ha tomado también las riendas del partido hasta la elección del nuevo presidente, informa el PP en un comunicado.

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, será quien proponga al candidato a la Presidencia de la Comunidad después de consultar a los grupos políticos con representación en el Parlamento madrileño los apoyos con los que cuentan.

En la carta que ha dirigido a Cospedal, Cifuentes ruega a la secretaria general del PP que traslade su decisión de dimitir al presidente del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy.

Recuerda que asumió la "enorme responsabilidad" de presidir el partido en Madrid durante el XVI Congreso, en marzo de 2017, y recalca que ha trabajado "incansablemente por y para el Partido Popular".



"Una decisión muy dolorosa"



"Se trata de una decisión muy dolorosa para mí, porque llevo militando en este partido mucho más de la mitad de mi vida, dando siempre lo mejor de mí y luchando por principios y valores que creo son buenos para Madrid y, sobre todo, para España", escribe Cifuentes.

Recuerda que es la segunda renuncia que hace en menos de dos días, la primera, como presidenta de la Comunidad de Madrid y, este viernes, como presidenta regional del partido, "responsabilidades que, en ambos casos", asumió "gracias a la confianza de los madrileños y de los militantes".

"Pese a todo, y lamentablemente, me he visto obligada a tomar estas dificilísimas decisiones, para no perjudicar ni a los madrileños, poniendo en riesgo la Presidencia de la Comunidad, ni a nuestro querido partido, que necesita estabilidad para continuar un proyecto político de centro que tan positivos resultados está obteniendo en nuestra región", señala.

Cifuentes asegura haber sido "siempre leal" a Rajoy, cuyo "respaldo, aliento y cariño", dice, nunca le han faltado y que agradece expresamente, así como al PP, que "tanto ha hecho por España", y a todos los madrileños, tanto a quienes le votaron como a los que no lo hicieron.

"No hace falta que haga especial mención, María Dolores, a mi lealtad hacia ti, no solo porque eres la secretaria general del partido, sino porque también eres mi amiga y siempre me lo has demostrado", le dice a Cospedal.

Y concluye asegurando que "esté donde esté en cada momento", siempre podrán contar con ella, para después despedirse con "un beso muy fuerte" de la secretaria general del PP.



Una gestora para pilotar el cambio



Fuentes populares han informado a Efe de que la gestora será la opción elegida tras la decisión de Cifuentes de dimitir como presidenta regional del partido.

En cualquier caso no será hasta después de que se produzca la investidura del que vaya a ser un nuevo presidente autonómico y, en su caso, cuando se lleve a cabo la formación de gobierno.

Una vez se produzca esto, el partido dará a conocer los componentes de su gestora que en cualquier caso serán personas de confianza de la cúpula del partido.

Según los estatutos populares, la gestora tiene que ser ratificada por el Comité Ejecutivo nacional.