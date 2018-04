Granados, sobre Cifuentes: "Si buscas venganza, cava dos fosas"

El exsecretario general del PP Francisco Granados ha manifestado este viernes, tras una nueva declaración ante el instructor del 'caso Púnica' de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que sintió "tristeza" por lo ocurrido con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes -en alusión a su dimisión tras difundirse un vídeo en la que se la veía hurtando cremas en un centro comercial-, y no está "nada contento" con ello, a pesar de que la exmandantaria le ha "insultado" y ha sido injusta con él. Ha añadido, sin embargo: "Hay una frase que me gusta mucho, si buscas venganza, cava dos fosas".

"Cualquier persona de bien no se puede alegrar ni sentirse bien con las imágenes que hemos visto estos días y menos aún si es una persona a la que conoces -ha manifestado - Es un momento de profunda tristeza, sobre todo porque creo que ningún ser humano se merece estar expuesto en una situación tan bochornosa".

La actitud de Cifuentes hacia él no quita, según ha explicado para que él y "todos en casa" se encuentren muy afectado hemos visto sufrir estos días y creo que nadie lo merece", ha añadido el exconsejero, para añadir que él desconocía la existencia del vídeo. "Rumores sobre esta cuestión ha habido estos últimos años muchos pero ya saben ustedes que cuando uno se dedica a la política pues este tipo de cuestiones son muy habituales", ha añadido al ser preguntado por esta cuestión concreta por los periodistas.



"No sé si nos hemos convertido en marcianos"



En otro momento de sus manifestaciones, Granados ha señalado que no sabe si "nos hemos convertido en marcianos" cuando escucha en las tertulias en los medios de comunicación que durante los años en los que fue presidenta Esperanza Aguirre el PP de Madrid estaba dividido en familias. "Es mentira -ha señalado con contundencia- Esto no es ninguna lucha de familias, no ha existido esa división, no ha habido eso que se está diciendo de que unos se tapan unas familias a otras, no es verdad". A su juicio, lo ocurrido "depende más de cuestiones personales".

"Hay una frase que me gusta mucho. Si buscas venganza, cava dos fosas" y yo creo que este tipo de cosas obedecen a cuestiones personales que nada tienen que ver conmigo gracias a Dios y tampoco tienen nada que ver con el PP de Madrid", ha indicado a continuación.

Según Granados en la "nueva etapa" que se abre ahora en la política madrileña "lo que hay que hacer es poner en valor todo lo bueno que se ha hecho en la Comunidad de Madrid durante estos año", y ha insistido en que no deben "inventarse historias porque no es así, no es tan complicado", ya que lo ocurrido en el caso Cifuentes "responde a cuestiones personales" ajenas tanto a él como al PP y que "nada tienen que ver con la gestión de Gobierno ni con el partido".