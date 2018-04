El PDeCAT reafirma a Puigdemont como candidato del partido

La presidenta PDeCAT, Neus Munté, ha reafirmado el apoyo de su partido, integrado en el grupo de JxCat, a Carles Puigdemont como el candidato "legítimo" para próximo presidente de la Generalitat, y ha pedido a los soberanista "no agobiarnos".



En un mensaje de su cuenta de Twitter, la exvicepresidenta de la Generalitat ha considerado que Puigdemont es "quien se presentó a las elecciones del 21-D para ser nuevamente investido como presidente de Cataluña. Tiene toda mi confianza -ha añadido- y apoyo sus decisiones".









És @KRLS el candidat legítim i natural a l'investidura, a qui vull i he votat. Qui es va presentar a les eleccions 21-D per ser novament investit com a president de Catalunya. Te tota la meva confiança i suport en les seves decisions. No ens atabalem, fem-li confiança!