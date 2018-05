Un último acto simbólico en Francia cierra hoy la sangrienta historia de ETA

El expresidente del Sinn Fein Gerry Adams, el exjefe de Gobierno irlandés Bertie Ahern y el exasesor del primer ministro británico Toni Blair, Jonathan Powell, han llegado a la localidad francesa de Cambo-les-Bains para participar en el encuentro que certificará el fin de ETA.

Junto a ellos ha acudido también el fundador del Partido de la Revolución de México, Cuauhtemoc Cárdenas, y el exdirector del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus, quienes completan el grupo de "invitados internacionales" que leerá la declaración de este acto, que tendrá lugar en la casa conocida como Villa Arnaga.

Organizado por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), Bake Bidea y el Foro Social Permanente, la cita tiene lugar al día siguiente de que ETA anunciara su disolución en un comunicado.

Comenzará a mediodía en la casona construida a principios del siglo XX por Edmond Rostand, autor de 'Cyrano de Bergerac', con un saludo del exalcalde de Cambo Vicent Bru y del primer edil de la vecina Bayona, Jean René Etchegaray, quien también participó en los actos del desarme de la banda terrorista el 8 de abril de 2017.

A la 13.00 hora local (11.00 GMT), "una joven", con la que los organizadores del evento quieren simbolizar "el nuevo futuro en el País Vasco", leerá la "declaración de Arnaga" en euskera mientras invitados internacionales lo harán en francés, inglés y español.

Está previsto que acudan también una delegación del PNV liderada por su presidente, Andoni Ortuzar, y de EH Bildu con su coordinador general Arnaldo Otegi a la cabeza, así como de Elkarrekin Podemos, representado por la parlamentaria Eukene Arana.

Los gobiernos de las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra no han enviado ninguna representación.

Mediadores internacionales darán así su aval a la disolución de la organización terrorista ETA. Este acto anunciado como "primordial" para alcanzar "una paz justa y duradera" en el País Vasco sellará la disolución de la banda que, tras décadas de violencia que dejaron más de 800 muertos, anunció el jueves a través de un comunicado el desmantelamiento de todas sus estructuras.



ETA dice adiós sin pedir perdón ni dar muestras de arrepentimiento. Vídeo: Agencia ATLAS

Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, ETA anunció el miércoles la disolución completa de todas sus estructuras en una carta difundida en medios de comunicación españoles y dirigida a las figuras involucradas en los recientes esfuerzos de paz.

El jueves proclamó el "final de su trayectoria" en una declaración leída por el veterano dirigente Josu Ternera, fugado desde 2002 y presunto responsable de un atentado que causó 11 muertos en 1987.

El documento, también leído en la Fundación Henri Dunant de Ginebra, asegura que la organización "ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras" y "da por concluida toda su actividad política".

No obstante, advierte que sus ex miembros "continuarán con la lucha" por la independencia del País Vasco y Navarra, "cada cual donde lo considere más oportuno".

El Gobierno de Mariano Rajoy ya advirtió este jueves a la banda que pese a su disolución no habrá impunidad para sus crímenes. "Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes", dijo Rajoy. "No consiguió nada cuando dejó de matar (...) y tampoco va a conseguir nada ahora", añadió.

Además, organizaciones de víctimas exigen por otra parte que ETA asuma sus responsabilidades criminales y ayude a la justicia a esclarecer 358 asesinatos sin resolver.



Presos



Tras la escenificación de la disolución de ETA el viernes, España y Francia deberán aún resolver varias cuestiones en suspenso, como el futuro de los cerca de 300 presos de ETA, diseminados en cárceles en ambos lados de la frontera.

ETA lleva años pidiendo su acercamiento al País Vasco. El Gobirrno de Rajoy ha negado cualquier contrapartida a la disolución de ETA, aunque el lehendakari vasco, el nacionalista Íñigo Urkullu, indicó el miércoles al diario El País que Rajoy sería "sensible" a un cambio en la política penitenciaria.



Más de 800 muertos



Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, acusado de reprimir la cultura vasca, a ETA se le adjudica la muerte de al menos 829 personas en cuatro décadas de violencia por la independencia del País Vasco y Navarra.

Considerada como terrorista por la Unión Europea, ETA asesinó en atentados con bomba o tiros en la nuca a políticos, policías, militares, juristas y civiles, y también recurrió a secuestros y extorsiones.

Pero golpeada por las sucesivas operaciones policiales en España y Francia y ante el rechazo mayoritario de la población vasca, renunció en 2011 a la violencia y en 2017 aseguró haber entregado sus armas a las autoridades francesas.