Rajoy se reunirá mañana con Sánchez y el jueves con Rivera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá mañana en el Palacio de la Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar la situación en Cataluña después de que sea investido Quim Torra, como nuevo presidente de la Generalitat catalana, según ha informado hoy en rueda de prensa el dirigente socialista José Luis Abalos.

Por otra parte, fuentes del Gobierno indicaron que Rajoy está a la espera de la respuesta de Ciudadanos para fijar otra reunión sobre el mismo tema como su líder Albert Rivera.

Por otra parte, Rajoy ha ofrecido "entendimiento" a Quim Torra una vez que sea investido presidente de la Generalitat, pero le ha avisado que va a garantizar que en todo momento cumpla la ley y la Constitución.

Rajoy ha enviado este mensaje a Torra en declaraciones a los periodistas tras presidir en Segovia el acto de entrega de las grandes cruces de Alfonso X el Sabio.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que lo que ha escuchado al próximo president no le gusta, pero que le juzgará por sus hechos.

En esa línea, ha señalado que una vez que concluya el debate de investidura en Cataluña, el Gobierno va a apostar por "el entendimiento y por la concordia".

"Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno -ha precisado- para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación".

Rajoy ha reconocido que el momento actual no es fácil y ha hecho una apelación a la mesura, a la tranquilidad y "a dejar de un lado la ansiedad".

"La ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta", ha añadido en esa alusión a la actitud de Ciudadanos ante la investidura de Torra.



También se reunirá el jueves en la Moncloa

Poco después Rajoy ha confirmado que se reunirá con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el jueves a las 9,30 de la mañana en el palacio de la Moncloa para abordar la situación en Cataluña tras la investidura de Quim Torra como presidente de Cataluña.

Esta reunión se producirá un día después de la que mantendrán Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para coordinar una respuesta "constitucional" ante el nuevo escenario que se abre a partir de ahora en Cataluña.

Rivera lleva días insistiendo en que Rajoy tiene que extender la aplicación del 155 porque entiende que Torra persiste en su intención de proclamar la república y romper España.



Torra, "encantado" de reunirse con Rajoy

Mientras, el nuevo presidente de la Generalitat ha afirmado que si el presidente del Gobierno le llamara, él estaría "encantado de quedar mañana en la Moncloa para hablar", al tiempo que ha incidido en la necesidad de recuperar el diálogo "bilateral".

Torra se ha expresado así en la réplica al líder del PPC, Xavier García Albiol, en la segunda sesión del pleno de investidura en el Parlament, en la que ha insistido en su oferta de diálogo, una palabra que ha dicho "debe ir detrás de república".

En este sentido, el candidato ha aseverado que, si Rajoy le llamara, él estaría "encantando de quedar mañana en la Moncloa para hablar".