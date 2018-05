Pablo Casado asegura que "no hay ninguna irregularidad" en su carrera

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha negado que haya irregularidades en su carrera universitaria y ha criticado que se busque "machacar su prestigio personal", tras la publicación hoy de una información en la que se asegura que aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera de Derecho.



Casado ha respondido así a una información que hoy publica el diario El Mundo, según la cual, el dirigente popular aprobó 12 asignaturas en el Centro Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense, de las 25 de Derecho en cuatro meses, justo después de ser elegido diputado en la Asamblea de Madrid, una noticia que el dirigente popular ha tachado de falsa.



"Basta de injurias", afirma en la red social Twitter Pablo Casado, que responde así a esta información, publicada poco después de la apertura también de una investigación judicial sobre el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos, en el mismo instituto que la expresidenta Cristina Cifuentes.







La noticia sobre mi carrera de hace 15años es falsa y atenta contra mi honor. Se basa en difamaciones anónimas sin pruebas y calumnia a la universidad y sus profesores. No hay ninguna irregularidad en mi expediente y así lo demostré con toda la documentación. Basta ya de injurias — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 16 de mayo de 2018

El Mundo, que afirma haber tenido acceso al expediente académico de Casado, cita el testimonio de profesores, directivos y trabajadores del centro, que aseguran que hubo presiones, entre ellas una llamada de Esperanza Aguirre para que el entonces presidente de Nuevas Generaciones lograra el título., afirma el periódico que dijo la expresidenta regional, algo que ella ha negado también.Casado empezó su carrera de Derecho en Icade en 1999 y en 2007 tenía aprobadas 13 asignaturas, según la citada información, que detalla que el dirigente popular trasladó entonces sus estudios al centro Cardenal Cisneros, donde obtuvo el título de licenciado, de forma que, en cuatro meses, entre junio y septiembre, aprobó 12 asignaturas, el equivalente al 48 % de la titulación."La noticia sobre mi carrera de hace 15 años es falsa y atenta contra mi honor. Se basa en difamaciones anónimas sin pruebas y calumnia a la universidad y sus profesores.en mi expediente y así lo demostré con toda la documentación. Basta de injurias", ha respondido en Twitter el vicesecretario de comunicación popular.Además, en declaraciones en Antena3, Casado ha precisado en primer lugar que, respecto al máster, "no hay una investigación sobre mi persona, sino sobre el instituto, por lo que se tiene que hacer en una pieza separada".Sobre la información de El Mundo, ha señalado que no hubo trato de favor, y ha confirmado que sacó 12 asignaturas en cuatro meses porque dos las tenía ya superadas en Icade; otras cinco las llevaba preparando tres años y otras cinco las aprobó de una vez, algo que considera, puesto que hay muchos alumnos que así lo consiguen en el último año y que cursan, como él, dos carreras al mismo tiempo (Derecho y Administración y Dirección de Empresas).Ha explicado además que se cambió de centro universitario más cercano a su domicilio.En la misma entrevista, Casado ha criticado que no hay pruebas ni testimonios que acrediten la citada información, sobre la que ha afirmado:, antes de agregar que esta "acusación" tiene como objetivo "machacar su prestigio personal". "Que me dejen en paz de quinielas", ha dicho Casado, quien está siendo relacionado con una posible candidatura a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.Esta mañana, elha negado en un comunicado "de forma tajante que se haya dado un trato preferente o de favor a ningún alumno", además de lamentar que el diario El Mundo, "en ningún caso, se ha puesto en contacto con portavoz alguno ni personal directivo del centro para contrastar una noticia llena de imprecisiones, falsedades y con dudosas fuentes de información"."Es rotundamente falso que alguien pueda haber disfrutado de convalidaciones extraoficiales en nuestro centro, dado que en el CES Cardenal Cisneros todas las convalidaciones han de ser aprobadas por la comisión de convalidaciones de la Universidad Complutense. Es, asimismo, falso que algún alumno haya podido aprobar sin examinarse", añade el centro.Por su parte,ha declarado en la Cadena Cope que es "absolutamente falso" que llamara a nadie para que se aprobara a Pablo Casado.