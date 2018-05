El Gobierno no firmará el nombramiento de los consejeros catalanes

El Gobierno bloqueará la formación de Gobierno en Cataluña al no publicar el decreto de nombramiento de los consejeros, con lo que mantiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras cerrar filas el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Cs, Albert Rivera.

Rajoy habló ayer con Sánchez y Rivera para trasladarles su intención de estudiar la viabilidad del nuevo Govern y mantener mientras tanto el artículo 155, después de que el presidente catalán, Quim Torra, nombrara como miembros de su ejecutivo a dos exconsellers en prisión preventiva -Jordi Turull y Josep Rull- y a otros dos huidos de la Justicia -Toni Comín y Lluís Puig-.

El Gobierno, que calificó la designación de "provocación", ha anunciado hoy que no publicará el decreto de nombramiento en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), aún bajo su control, lo que implica que se mantendrá en vigor el 155, lo que para Torra ya ha dicho que ve "inimaginable".

El subsecretario del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover, ha remitido una carta al secretario del Govern, Víctor Cullell, en la que le informa que no puede publicar el decreto de nombramiento de los consellers propuestos, porque está estudiando su viabilidad, y recuerda que, sin su autorización, carece de validez y efecto.

En cambio, seña que "no plantea problemas la viabilidad de la publicación del primero de los decretos firmados ayer por Torra, el de creación, denominación y determinación de las competencias de las consellerías del nuevo ejecutivo catalán.

En una entrevista con TV3, uno de los dos exconsellers huidos en Bélgica y que ha sido nombrado por Torra para volver a dirigir el departamento de Cultura, Lluís Puig, ha dicho que podría dimitir si ve que no puede ejercer el cargo de manera efectiva: "Creo que todos nosotros seríamos los primeros en dimitir si, después de una semana, viéramos que no podemos cumplir".

El líder socialista, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Razón, ha asegurado en este sentido que apoyará que el Gobierno rechace el nombramiento como consellers de personas en prisión o huidas y que, en consecuencia, mantenga la aplicación del 155.

Unas palabras confirmadas por la secretaria de igualdad del PSOE y negociadora del 155 con el Gobierno, Carmen Calvo, que ha afirmado que Rajoy y Sánchez encontrarán la respuesta que necesita la "grave provocación" de Torra en su "juego irresponsable e inmaduro".

En un acto multitudinario para presentar la plataforma España Ciudadana, Albert Rivera ha asegurado que, de la mano de Ciudadanos, ningún español va a tener que volver a pedir "perdón" por utilizar la bandera del país o hablar el castellano, advirtiendo que en el siglo XXI los adversarios son quienes quieren "dividir" el país.

Pero el president Torra ha defendido en una entrevista con El Punt-Avui que la "restitución" de los exconsellers es "esencial" y ha asegurado que ve "inimaginable" que el Estado no levante el 155, ya que de no hacerlo "infringirá el decreto aprobado" y provocará una "crisis institucional de dimensiones considerables".

Un argumento que también han esgrimido los dos exconsellers en prisión preventiva, donde a través de Twitter, han advertido de que, si el Gobierno no publica sus nombramientos, incurrirá en "prevaricación".

"Tenemos nuestros derechos políticos intactos, hemos pedido la libertad para ejercer el cargo con plenitud. No publicar los nombramientos porque no son de su gusto es un ejercicio de prevaricación; mantenerlos, un acto de dignidad perfectamente legal", ha escrito Jordi Turull.

También Josep Rull ha lanzado un aviso en ese sentido: "¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consellers en libertad. Tenemos todo el derecho a ejercer de consellers en libertad. No publicar nuestro nombramiento es prevaricación".

Las reacciones políticas se han sucedido entre las distintas fuerzas políticas ante la incógnita de si el nombramiento se frenará y si los consellers podrán tomar posesión el miércoles 23 como había anunciado la Generalitat.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy, al PSOE y a Cs de "despreciar sus leyes, ignorar la democracia y humillar la voluntad mayoritaria de los catalanes", lo que ha tildado de "¡vergüenza!".

Desde Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), en una jornada en homenaje a Oriol Junqueras, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha denunciado la "carrera de hooligans entre el PP y Cs, con el silencio cómplice del PSOE y Pedro Sánchez", y ha criticado que los exconsellers no puedan optar al cargo pese a tener "todos sus derechos y obligaciones intactos".

El exconseller y diputado de Units per Avançar en el Parlament, Ramon Espadaler, integrado en el grupo del PSC, ha afirmado que "publicar el decreto de nombramiento del nuevo Govern no es un acto discrecional de Mariano Rajoy", ya que los exconsellers "conservan los derechos políticos". "Otra cosa es si este Govern ayuda o dificulta el diálogo. Creo que no lo facilita", ha apuntado.

En cambio, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido a Torra de que si no deja de ser el "mandao" de Carles Puigdemont y continúa haciendo propuestas "infumables", el artículo 155 de la Constitución "seguirá" aplicándose, algo que, ha dicho, es "de sentido común".