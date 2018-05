Las juventudes de Vox colocan una pancarta en el chalé de Iglesias y Montero

El nuevo chalé en Galapagar (Madrid) de los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero ha lucido hoy durante unas horas una pancarta con el lema "Welcome Refugees & Ocupas" (Bienvenidos refugiados y ocupas) que ha sido colocada por las juventudes de Vox, denominadas Cañas por España.



Así lo han confirmado a Efe fuentes de Vox, que han precisado que el cartel ha estado colocado en la vivienda un tiempo y luego lo han trasladado a una rotonda cercana.



"Hola @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ os hemos ayudado en la decoración de vuestro nuevo casoplón. Hemos pensado que una réplica del cartel que obligasteis a colocar en el Ayuntamiento de Madrid os puede gustar", ha publicado Cañas en las redes sociales.





Hemos pensado que una réplica del cartel que obligasteis a colocar en el ayuntamiento de Madrid os puede gustar — Cañas por España (@canasporespana) 20 de mayo de 2018

Las redes sociales también se han hecho eco hoy de lade la citada localidad, y por ejemplo hay un evento de Facebook convocado por un particular que llama a unapara el próximo 2 de junio a las dos de la tarde.Por el momento este evento cuenta con más de 66.600 personas que han asegurado que irán.Fuentes municipales han explicado a Efe que "no tienen constancia" de una convocatoria oficial aunque apuntan que de ser cierta "se tomarán las medidas oportunas desde las autoridades competentes".Ambos dirigentes de Podemos, que serán padres de gemelos el próximo otoño, han comprado un chalet de 260 metros cuadrados de una sola planta y con piscina en esa zona residencial del norte de Madrid, valorado en más de 600.000 euros.Sobre esta adquisición el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, del PP, señaló ayer sábado que no le "extraña", ya que el municipio es un "pueblo maravilloso para vivir".Es por ello que muchísima gente, cada día más, quiere vivir en Galapagar", ha recalcado ante los medios de comunicación el regidor.El alcalde ha subrayado que la localidad es un "pueblo maravilloso", que en la media nacional es de aquellos donde "menos impuestos" se pagan y que tiene "mucha seguridad" y las "mejores dotaciones públicas".