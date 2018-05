El PP recalca que Rajoy no piensa dimitir

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado hoy que hay "cierre de filas" en el partido en torno a su líder, Mariano Rajoy, que "evidentemente" no va a dejar la Presidencia del Gobierno por una sentencia -la de Gürtel- que además, "no es firme".

"Quien pretenda dar por muerto a Rajoy o al Partido Popular o simplemente subestimar al PP se equivoca", ha advertido Maíllo en declaraciones en la Ser en las que ha vuelto a criticar la "irresponsable" moción de censura presentada por el PSOE.

Ha asegurado que ha hablado con mucha gente del partido este fin de semana y nadie le ha planteado que Rajoy deje el cargo o que se celebre un congreso extraordinario del PP ante la situación que se vive en estos momentos con la presentación, por parte del PSOE, de una moción de censura contra el presidente.

En su opinión, existe una "reacción exagerada" ante la sentencia de Gürtel, y ha criticado que el líder socialista, Pedro Sánchez, haya presentado la moción "con nocturnidad", sin consultar ni negociar.

"España no está para mociones ni elecciones", ha recalcado Maíllo, quien ha insistido en que Rajoy no tiene intención de dimitir ni tampoco debe hacerlo.

El Gobierno se reafirma

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este lunes que "el presidente del Gobierno es una persona que no dimite porque cree que lo que necesita España es estabilidad y la estabilidad la da el Gobierno, no una moción de censura". "Le puedo asegurar que el presidente del Gobierno no dimitirá", ha sentenciado.

En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, el también portavoz del Gobierno se refería a las posibles consecuencias de la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez al hilo de la sentencia condenatoria al PP por el caso Gürtel, una maniobra que, a su juicio, es una "frivolidad" que obedece exclusivamente a su "ambición" por llegar a La Moncloa.

Para Méndez de Vigo, está claro que Sánchez ha traicionado al Gobierno porque 48 horas antes de presentar su moción había apoyado las medidas del Ejecutivo sobre Cataluña. Critica además que registrase la iniciativa "casi con nocturnidad", cuando "es una cosa muy seria que afecta a la estabilidad de España".

En esta línea, ha parafraseado al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que en el año 2017 dijo al rechazar su apoyo a la moción de censura presentada por Podemos contra el Gobierno que una moción de censura "se trabaja, se construye y se buscan los apoyos antes de presentarla e incluso de anunciarla". Ahora, afirma, Sánchez ha incurrido en estos mismos errores.

"La ansiedad, la ambición de ser presidente del Gobierno después de haber perdido dos elecciones, se ve claramente en el señor Sánchez, que la presenta sin apoyos, sin programa ni nada de nada, simplemente porque quiere ser presidente del Gobierno", ha asegurado, para incidir en que para el líder del PSOE "es más importante" su propia aspiración "que la estabilidad" de España.