El universo es inmenso, hay miles de fondos en el mercado. Invierten en renta fija, bolsas, divisas, materias primas... elegir no es tarea fácil

¿Qué inversor somos? Es la primera pregunta que Daniel Lacalle, director de Tressis, nos recomienda hacer: “Hay que definir qué capacidad tenemos de tomar riesgos ¿Si la bolsa baja un 2% me pongo nervioso? Entonces tengo que optar por un fondo conservador, pero debo saber que me dará poca o ninguna rentabilidad. También hay que encontrar un gestor con el que te sientas cómodo. No nos dejemos engañar por la comisión, porque suele ser muy baja cuando el producto es de masas, de gestión pasiva, poco diferenciada. Eso significa que está sujeto al mercado, que hay poca capacidad de reacción ante giros adversos”.

Una de las ventajas de los fondos, explican en Bestinver, es que el valor liquidativo ha descontado todos los gastos, “lo que ves es lo que te queda -explica Gustavo Trillo, director comercial-. No ocurre lo mismo si compras acciones. Nuestra experiencia con inversores que han entrado solos en el mercado es que es no puedes llegar a todo. Al invertir en fondos, delegas en un equipo amplio y experimentado que dedica todo su tiempo a identificar oportunidades.

Sin lugar a dudas, en España, a día de hoy, el fondo es posiblemente el mejor vehículo para poner los ahorros a trabajar”. “Rotundamente sí -coincide Juan Luis García Alejo, director de Negocio en Andorra de Andbank-, fundamentalmente por la gran ventaja que tiene traspasarlo sin coste fiscal alguno”.

En la oferta de Bestinver, el horizonte temporal es fundamental. “En renta fija -dice Trillo- hacemos muy poco, porque es una forma más de guardar el dinero. La renta variable es para al menos cinco años. Nuestro objetivo es obtener un 10% de media anualizada para duplicar el capital cada siete años aproximadamente. Y la preferencia es Europa, sólo invertimos en compañías que conocemos”. Lacalle sin embargo se decanta por Estados Unidos: “mi fondo apostará en 2018 por activos ligados al fortalecimiento del dólar. Comparado con las economías emergentes, va a dar mejor rendimiento”.

Las claves de los fondos de inversión