Andrea Dovizioso supera a Marc Márquez y mantiene la hegemonía de Ducati en Austria

El italiano supo frenar las embestidas del líder del Mundial, quien lo intentó por activa y por pasiva hasta la última curva - Dani Pedrosa fue tercero

JUAN ANTONIO LLADÓS/EFE El italiano Andrea Dovizioso consiguió mantener la hegemonía de Ducati en el Gran Premio de Austria de MotoGP, a pesar de los intentos de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) de que no fuese así, al vencer en el Red Bull Ring de Spielberg.



Dovizioso se impuso en una última vuelta espectacular, en la que supo cerrar y frenar los ímpetus de Márquez, quien lo intentó por activa y por pasiva hasta la última curva del trazado.



Marc Márquez continúa líder del mundial, ahora con 16 puntos de ventaja sobre el italiano Dovizioso y 24 respecto a Maverick Viñales, que acabó la carrera en sexta posición, con el italiano Valentino Rossi tras él.



Márquez no se dejó sorprender en la salida pero entre la primera y la segunda curva Jorge Lorenzo ya le había superado para intentar mantener su mejor ritmo posible, mientras que el italiano Valentino Rossi también protagonizó una gran salida y enseguida pasó desde la tercera línea de la formación de salida (séptimo), a la cuarta posición, pegado a su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17).





Así fue la salida. Vídeo: Twitter/@MotoGP



Lorenzo consiguió un segundo en su primera vuelta con Márquez como cabeza del grupo perseguidor, en el que ya estaban todos los favoritos, Dovizioso, Rossi, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).



La carrera no había hecho más que empezar y el español Pol Espargaró, que tuvo un percance en la salida con otro piloto, el alemán Jonas Folger (Yamaha YZR M 1), tuvieron que entrar en sus talleres y retirarse como consecuencia de los daños producidos en el incidente.





Disaster for @polespargaro, he's out of the race due to losing his rear brake in a collision at the start!#AustrianGP pic.twitter.com/Ee90Qly7cp — MotoGP™?????? (@MotoGP) 13 de agosto de 2017

El incidente de Pol Espargaró. Vídeo: Twitter/@MotoGP





El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17) fue otra de las bajas rápidas de la prueba, con problemas en la salida, en donde no funcionó el control de levantada de la rueda delantera, en apenas un par de vueltas se tuvo que retirar a su taller.



Viñales, que intentó superar a Rossi a final de recta, se coló y tuvo que regresar dos posiciones más atrás, con Pedrosa y el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) como referencias.



La ventaja de Lorenzo comenzó a decrecer a partir del tercer giro, cuando el piloto de Repsol Honda, que eligió el compuesto duro para el neumático trasero, en lugar del blando de las Ducati, consideró que ya estaban calientes las ruedas.



Así, en la quinta vuelta Marc Márquez ya estaba detrás del rebufo de la Ducati de Jorge Lorenzo, con Dovizioso y Rossi por detrás de él, aunque un error del piloto de Repsol Honda permitió a Dovizioso superarlo y, además, dar un descanso a Lorenzo al frente de la carrera.



Hasta siete pilotos lideraron la carrera



A pesar del dominio inicial de Jorge Lorenzo, hasta siete pilotos se encontraron en cabeza de la prueba a cumplirse la novena vuelta: Lorenzo, Dovizioso, Márquez, Rossi, Zarco, Pedrosa y Viñales.



No tardó demasiado en subsanar el error Marc Márquez, que en la décima vuelta adelantó a Dovizioso y comenzó la caza, nuevamente, de Jorge Lorenzo, al que superó en la duodécima vuelta después de un "rifirrafe" en el que Dovizioso intentó sacar provecho, aunque el líder del mundial no se dejó sorprender nuevamente.



Márquez pasó al frente de la carrera en la duodécima vuelta y, por detrás, Valentino Rossi tuvo algunos problemas tanto con Johann Zarco como con Dani Pedrosa, que le adelantaron e incluso forzaron su error al final de la recta de meta, en donde entró colado y perdió otra posición con su propio compañero de equipo Viñales.



Desde el instante que se puso líder, Marc Márquez comenzó a tirar con el mismo ritmo que desplegó en entrenamientos y el único que inicialmente le siguió fue Andrea Dovizioso, en tanto que Jorge Lorenzo se tuvo que "enfrascar" en defender la tercera posición de los ataques de Dani Pedrosa y Rossi y Viñales se quedaban descolgados de esa pelea.



Dovizioso aprovecha un fallo de Márquez



La curva tres del trazado le jugó una mala pasada a Márquez, que se salió recto y se vio superado por Dovizioso, aunque tardó muy poco en volver tras la estela de la Ducati Desmosedici del italiano, si bien ambos contaban ya con casi un segundo y medio de ventaja sobre el dúo formado por Pedrosa y Lorenzo y cerca de tres respecto al trío Zarco, Viñales, Rossi.





Márquez se pasa de frenada y Dovizioso le adelanta. Vídeo: Twitter/@MotoGP



A ocho vueltas del final, en el vigésimo giro, el piloto de Repsol Honda recuperó el liderato, como también Dani Pedrosa -tercero-, el terreno respecto a ellos, décima a décima, si bien a ello contribuyó la pelea de adelantamientos que protagonizaron Márquez y Dovizioso por la primera plaza.



Dovizioso se instaló primero, seguido por Márquez, sin más ataques para dejar atrás a Pedrosa y así transcurrir las vueltas finales hasta que al llegar al último giro el español intentó superar a su rival, mucho más eficaz en los dos primeros parciales y algo más lento en los dos siguientes, pero supo cerrar todas las puertas a la ambición del piloto de Repsol Honda, que lo intentó, sin éxito, hasta la última curva.



La primera Yamaha de la carrera austríaca acabó siendo para el francés Zarco, por delante de Viñales y Rossi, que en el Red Bull Ring cedieron un terreno importante a sus rivales en la lucha por el título mundial de 2017.



Álvaro Bautista (Ducati Desmoseici GP16) acabó en la octava posición, con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) decimotercero, Alex Rins (Suzuki GSX RR) decimosexto, por delante de Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) y Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), decimonoveno.