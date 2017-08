Triunfo del italiano Morbidelli en Moto2 por delante de Àlex Márquez

JUAN ANTONIO LLADÓS/EFE El italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sumó su séptima victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Austria de Moto2 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, por delante de su compañero de equipo, el español Alex Márquez y del suizo Thomas Luthi (Kalex).



Morbidelli cuenta ahora con una ventaja de 26 puntos respecto a su inmediato perseguidor, que continúa siendo el piloto helvético, mientras que Àlex Márquez es tercero a 54 puntos de distancia.



Nada más llegarse a la primera curva se produjo una caída multitudinaria en la que se vieron involucrados el francés Fabio Quartararo (Kalex), los italianos Andrea Locatelli (Kalex) y Lorenzo Baldasarri (Kalex), el alemán Sandro Cortese (Kalex), el belga Xavier Simeon y el español Xavier Vierge (Mistral 610), mientras otros muchos pilotos, para esquivar el accidente, se tuvieron que salir del asfalto, entre otros como Iker Lecuona (Kalex)o Luca Marini (Kalex).





We're racing for the second time today - #Moto2!



Morbidelli gets the holeshot but a few riders go down heavily at turn one! #AustrianGP pic.twitter.com/q673J8G0j1