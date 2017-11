Locura en Cheste por los campeones de MotoGP

Márquez y Rossi acaparan la atención de los aficionados en el paddock

EFE/ED Miles de aficionados se han dado cita esta tarde en el paddock del Circuit Ricardo Tormo de Cheste para acercarse a sus ídolos. Marc Márquez y Valentino Rossi han acaparado la atención de los fans y se han fotografiado con ellos.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, afirmó que el GP de la Comunidad Valenciana, el último de la temporada y en el que se juega el título con el italiano Andrea Dovizioso, lo afrontará "de la misma manera que siempre, siendo fiel" a su estilo de trabajo "durante todo el fin de semana".

"Llegamos a un fin de semana importante, donde quieras o no sientes que es especial, pero no es la primera vez que me encuentro en esta situación y quieras o no esto ayuda un pelín, pero habrá que afrontar el fin de semana fiel a nuestro estilo, intentando buscar el límite en los entrenamientos, la mejor puesta a punto y el domingo veremos, pero pinta buen tiempo durante todo el fin de semana y eso es perfecto para nosotros", recalcó Márquez.

Dani Pedrosa, compañero en el equipo Repsol Honda del líder del Mundial de MotoGP, Marc Márquez, aseguró en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, escenario de la última prueba de la temporada, que "Marc lo tiene muy bien".

"Si de alguna manera podemos ayudarle es ganando", destacó. "Lo mejor es hacer una supercarrera y lograr la victoria, pues es importante empezar bien desde el primer día y al haber tiempo estable podremos tener un poco más de control con los neumáticos", explicó Pedrosa.

Por su parte, el piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) aseguró que "después de las primeras carreras del año que viene" decidirá su futuro de cara a la temporada 2019 y reconoció haber sufrido "bastante" con el desarrollo de la moto en los últimos Grandes Premios de la temporada.

"Después de las primeras carreras del año que viene veré. La próxima temporada se acaba mi contrato, tengo que ver mi velocidad, si soy competitivo, si trabajo bien con la moto... Tras unas carreras hablaré con Yamaha y decidiré si continúo o no", indicó Rossi antes de afrontar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el último del curso.

El italiano no olvida que ha "pasado por momentos difíciles". "Hemos sufrido bastante y todavía no entendemos la manera de solucionar los problemas en la moto. En Sepang fui bastante fuerte, y aquí ya veremos. Normalmente Valencia ha sido una pista difícil, es muy exigente, pero apunta buen tiempo y es importante porque en lluvia sufrimos", aseguró.

Preguntado por la pelea entre Dovizioso y Marc Márquez, 'Il Dottore' no tiene dudas. "La situación está bastante clara, no puedes hacer muchos cálculos por la diferencia importante de puntos. 'Dovi' tiene que ganar, y Marc puede controlar. Hay que esperar al domingo a ver el nivel al que estás", espetó.