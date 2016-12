Los informes y reuniones previas llevarán el Congreso Fallero a 2018

El anuncio de la preparación y celebración de un nuevo Congreso Fallero, el noveno, a partir del próximo ejercicio 17-18 ha activado a aquellos „de siempre, una minoría en el censo„ involucrados en las cuestiones de política y funcionamiento fallero. Y si cada congreso tiene su tema estrella, aquí va a pasar lo mismo. Y en este caso, no uno cualquiera: la separación de la Junta Central Fallera de la tutela municipal. Es decir, pasar de ser un Organismo Autónomo Local a una entidad «privada».

Algo parecido ocurrió con en el séptimo e interminable de finales de los años ochenta del pasado siglo. En aquella ocasión, un grupo de falleros, encabezados por el después asesor y diputado autonómico por Unión Valenciana y después PP, Rafael Ferraro , promovió una enmienda para que la directiva de la JCF se eligiera democráticamente, cuestión que fue posteriormente «tumbada» por un informe jurídico.

Ahora, ese tema de la relación entre la junta y la casa de la ciudad volverá a estar en juego. Ayer, el concejal de cultura festiva, Pere Fuset, explicaba la hoja de ruta para la celebración de las reuniones que tienen que cambiar el Reglamento Fallero. «Una vez pase el actual ejercicio y se hayan llevado a cabo las elecciones en los colectivos falleros, empezará una ronda de reuniones con los agentes de la fiesta. Con la Interagrupación, Agrupaciones, Sectores, Federaciones... en paralelo se realizará tanto el Plan Estratégico como el Estudio de Impacto Económico. Y también habrá estudio de impacto turístico, ambiental y la relación económica entre ayuntamiento y fallas». Este es un proceso que se prolongará, como mínimo, durante la primavera y verano de 2017.

A partir de ahí, posiblemente en el último tramo de 2017, se llevaría a cabo la pregunta en la asamblea de presidentes (si se celebra o no el congreso) y, posteriormente, el proceso constitutivo: redacción del reglamento interno del congreso, presentación de enmiendas, etcétera. No hay fecha exacta. Hay que recordar, por ejemplo, que Alfonso Grau anunció el último congreso el 18 de marzo de 1999, no se activó hasta el año 2000 y no se celebró más que a mediados de 2001. Un proceso más acelerado no augura que éste acabe si no en el tramo final de la legislatura.

«Melones abiertos»

¿Pretende el ayuntamiento dejar vía libre al "independentismo"? «Lo que queremos es que, si en un Congreso Fallero se abren los melones, que se abran para todo. Y para eso, lo que queremos es dejar encima de la mesa todo: los pros y los contras de cada uno de los contenidos. Es innegable que hay voces crecientes que reclaman una mayor autonomía. Yo voy a favorecer el diálogo antes de marcar nuestra posición. El Ayuntamiento no se puede posicionar antes porque eso es competencia del Congreso y sus decisiones. Nosotros nunca vamos a estar enfrente si esa es la voluntad, pero pondremos sobre la mesa esos pros y esos contras».

El mapa político en las fallas está cada vez más definido: hay un sector independentista, muy coincidente con el que se ha mostrado especialmente crítico con Pere Fuset en las últimas asambleas. Semanas atrás, el Casal Bernat i Baldoví organizó una conferencia en ese sentido (acuñando la expresión «Fallexit») y algunos de sus miembros son muy activos, especialmente en redes sociales, reclamando esa salida de la tutela municipal. Esto supondría la formación de candidaturas de falleros y unas elecciones.

La Interagrupación no se ha postulado oficialmente en ese sentido aunque, sin decirlo en voz alta, sus hombres fuertes suelen asegurar que prefieren mantenerse bajo el respaldo municipal si las relaciones con la «casa grande» son las adecuadas. Pero de momento no ha habido pronunciamiento.

Los falleros que han alcanzado el poder han defendido sistemáticamente la pertenencia al ayuntamiento. El mismo Ferraro que solicitaba en 1989 la elección democrática de los cargos estuvo en la órbita del poder fallero desde 1991 a 1994 con Unión Valenciana y no volvió a recordar aquella opción. El PP no sólo nunca la tuvo en cuenta, sino que sus sucesivos presidentes (Alfonso Grau, Félix Crespo y Francisco Lledó) mostraron siempre su preferencia por el estatus actual.

Otra cuestión son los términos de la posible independencia. Lógicamente, los que están a favor de esta fórmula optan por trasplantar las condiciones físicas y económicas que facilita el ayuntamiento al gobierno independiente (sede social, prestación de servicios y subvención para la JCF).