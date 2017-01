Desde el barrio al olimpo teatral

L´Alquería Teatre es el grupo que, tras diez años de trabajo, ha encumbrado a un grupo de falleros en una comisión de barrio, Archiduque Carlos-Músico Gomis, para alzarse con el premio gordo del concurso de teatro de la Junta Central Fallera: el de obra larga. De barrio, que no modesta, porque la comisión, escondida en una pastilla de viviendas en Zafranar, ha demostrado repetidamente sus inquietudes. Antes de que ganar habían ido subiendo escalones. Su casal acogió coloquios sobre el arte dramático fallero y, a la vez, no han caído en la tentación de las comisiones periféricas y en su historial reciente hay un persistente interés por el monumento fallero, invirtiendo y recibiendo premios. Músico Gomis redondeó su noche con un segundo premio en Corta B, la categoría «vivero». Duque de Calabria recogió su premio de Corta A para, en seguida, ponerse a pensar en su actuación en el concurso de presentaciones y Rubén Darío se llevó el de Corta B.

El concurso es una forma de reivindicar que las «peinetas» con mucho más. Dos cortesanas de 2010 fueron a unirse en Sevilla-Denia, Beatriz Hernani e Isabel Hernando. La mejor actriz y la mejor actriz y de reparto en Corta A y B, respectivamente. El concejal Carlos Galiana presumía de ellas y de la trilogía que completaba con la mejor novel, Sara Hernández, hija y calco de la que fue, desde la comisión ruzafeña, fallera mayor infantil de Valencia de 1986, Patricia Sanz.

Lo mismo que Claudia Ausina, quien sumó numerosos premios en categoría infantil a la vez que era de la corte de niñas de 2012. Ahora, ya como adulta, arranca con el premio a mejor actriz novel.

El concurso de teatro de la JCF no entiende de gramáticas, oficiales o no. Si fuera indispensable el valenciano normativo, habría fallas que no ganarían ni estarían en el podio, pero lo están por méritos propios. Lo que importa es el trabajo, durante meses, en las noches casaleras. Aunque si alguna actriz galardonada como Sara Santés se le ocurre decir «País Valencià», como así ocurrió, tenga que escucharse algún que otro comentario airado. Su padre, artista fallero y actor, hablaba después de la capacidad de respetar todo y a todos.

Aunque para emociones, la de Yaiza Julio, mejor actriz de reparto en Corta A. La fallera de Micaela lo dedicó a su madre, fallecida hace pocos meses. Emoción doble para su padre, José Emilio Julio. El técnico de radio de toda la vida.

Los «Saragüells» de la Gala de la Cultura fueron los mejores entre 433 actores y 54 actuaciones. Ahora queda lo más complicado, que explicaba la vicepresidenta de cultura, Inma Guerrero: «la delegación nos comprometimos a que si superábamos los doce mil espectadores y pasábamos de quince mil, nos bañaríamos en la fuente de la Rambleta». Llega ola de frío y el número de espectadores fue de 15.065. «No sabemos todavía cuando, pero lo haremos». Hoy es el turno de los más pequeños. De los mejores entre 187 niños actores.