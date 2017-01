Las fallas piden que el ayuntamiento pague la retirada de bolardos

El pleno de la Junta Central Fallera correspondiente al mes de enero fue bastante más tranquilo que las últimas ediciones. Lo que no quiere decir que este foro no se haya convertido en espacio para reivindicaciones. Ayer, los representantes de las comisiones pidieron al ayuntamiento, a través del concejal, que se intentara abolir una de las cargas que ha aumentado en los últimos años: el coste de la retirada de bolardos en aquellas demarcaciones donde es necesario. Una situación que ha crecido de forma proporcional a las obras de urbanización en la ciudad, en las que las aceras han ganado terreno y, con ellas, los elementos de mobiliario urbano que, sin embargo, tienen que retirarse cuando llegan los días de fiesta para hacer posible la «plantà» de los monumentos. El edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, explicó que esta petición era imposible «porque si no se ha hecho en tiempos de bonanza, es imposible atenderla ahora». Sí que prometió hacer gestiones para que la cuota no aumente.

Otra petición tampoco pudo ser atendida: que los miembros de la JCF, como antaño, pudieran disponer de dos entradas para la exaltación de las falleras mayores de Valencia. Aquí fue el secretario general, José Martínez Tormo, quien recordó que «hace años que sólo puede darse una entrada y, aunque hemos mirado nuevas formas de reparto, esto es inviable. Ahora somos mucha más gente que antes».

Y además, porque en la exaltación de Raquel Alario habrá una novedad importante, que atiende una vieja reivindicación, tan antigua como años tiene el traslado del evento al Palau de la Música: que los presidentes de falla puedan ver el espectáculo en el patio de butacas. Habrá 130 de ellos que podrán hacerlo este año „entendiéndose que el privilegio irá rotando de año en año„. Esto obligará también a redistribuir el siempre difícil reparto de entradas, de tal manera que otros invitados hasta ahora más privilegiados verán trasladadas o restringidas algunas de sus ubicaciones. Los presidentes siempre se han quejado de tener que ver el espectáculo en las butacas de fondo, de espaldas al acontecimiento, lo que provocaba que muchas de ellas permanecieran vacías.

Otro tema que salió en el debate, y que puede tener réplica en la próxima asamblea, es el hecho de que prácticamente todos los 20.000 euros de presupuesto participativo han quedado sin tocar porque el objeto del mismo, mejorar el sistema informático, se ha realizado sin coste. Fuset emplazó a una reunión de directiva y cargos para buscarle un uso, aunque se prevé que la asamblea, que fue quien votó entre varias opciones, pida la palabra al respecto la próxima semana.