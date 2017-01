Trump, el ninot de las Fallas 2017

Es un personaje relevante y mediático, tiene unos rasgos físicos muy característicos, vive acompañado de la polémica y la estridencia, lo conoce todo el mundo y está de moda. Por todo ello, el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene todas las papeletas para convertirse en ninot de falla. Reúne todas las coordenadas para ello. Y, quemada la novedad de algunas de las últimas adquisiciones en el mercado del personaje fallero „que ha tenido en Pablo Iglesias y Mónica Oltra sus adquisiciones más rutilantes en los últimos tiempos„, tiene todos los predicamentos para ser el más repetido y comentado en las próximas fiestas. Depende de la iniciativa que tengan para ello los artistas falleros, esos que, por otra parte, no van muy sobrados de recursos económicos como para permitirse un trabajo que, en todo caso, requerirá un estudio anatómico pertinente para que la caracterización „o la caricaturización„ sean perfectas.

Pero los habrá. Ya se conoce el primero de ellos. El pasado fin de semana, Ripalda-Sogueros falló su concurso Cofarisart. Consistía en que la comisión daba quince maniquíes de madera a otros tantos diseñadores que habían ganado un concurso de ideas. Con esa figura corpórea plana como base, debían vestirla con algún tipo de hilo temático. Uno de ellos será Donald Trump.

La obra ganadora, además de llevarse 500 euros de premio, es la que llevará la comisión a la Exposición del Ninot. No será la del «comandante en jefe», pero ésta sí que estará en la falla durante la semana de fallas y, dado el carácter céntrico de la comisión, será ampliamente visto por el reguero de gente que callejea por el barrio del Carmen entre el 15 y el 19 de marzo.

El ninot de Trump se titula «El AVE». Y es que la falla está dedicada al centenario de la inauguración de la Estación del Norte. Era lógico, pues, jugar con alguna metáfora ferroviaria. El «ave» en cuestión es un «pico de oro» montado en un carro de los que se utilizan en los hoteles, acompañado de una maleta chapada en oro. La figura está realizada sobre todo con papel y plumas y le representa, pues, convertido en un loro. La arquitecto Belén Ilarri es la autora del proyecto.

Según la memoria explicativa, el sucesor de Barack Obama «llega a Valencia para adquirir conocimientos para llevar a cabo su promesa electoral más sorprendente: levantar un muro que los separe de México. Trump se ha enterado de la existencia de las Fallas al haber leído en el Washington Post que han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad».

Indumentarista para Melania

Junto al ninot consta su agenda en Valencia que incluye, por ejemplo, un coloquio con el peluquero Carles Ruiz y con Ximo Puig sobre el tema «Pentinats i Tendències», un recorrido con Giuseppe Grezzi para ver las murallas (urbanísticas) que tiene la ciudad, una visita a la mascletà „tras cancelar una cita a un centro de bronceado„ o una reunión con Pere Fuset para conseguir una indumentarista a su esposa Melania. Entre medio se apunta la visita a prostíbulos de todo tipo.

Trencadis, naranjas y azahar

El premio Cofarisart fue a parar no a esta figura, sino a «Viaje a la Tradición», realizado por la firma de diseño gráfico e interiorismo Coper y Porter en el que se recrean los elementos más representativos de la estación y que, a su vez, forman parte de la tradición valenciana: el trencadis, las naranjas y las flores de azahar. El trencadis se realizó con poliestireno cortado a mano, pintando sobre él los diferentes motivos.

El jurado estuvo compuesto, entre otros, por el edil de fiestas, Pere Fuset, y el autor del cartel de fallas de 2017, Iban Ramón, así como un representante de Cerveza Turia, patrocinadora de la iniciativa. Antes de Navidad se había hecho una selección de los quince mejores guiones, a los que se facilitaron los maniquíes de madera. Ahora, las figuras tendrán todo tipo de mensajes. Trump no será el único personaje político, puesto que el concejal Guiseppe Grezzi también aparece retratado. Hay mensajes dedicados a la relación del tren con la vida valenciana, pero también conceptos más espirituales y otros humorísticos sin relación en ambos casos con el ferrocarril. Algunos, muy interesantes y otros, posiblemente, no resueltos tan felizmente.