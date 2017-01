Un color con sabor toscano

Saber el color elegido por la fallera mayor de Valencia como fondo es uno de los momentos álgidos de la noche a pesar de que es prácticamente lo primero que se conoce. Son las cosas que tiene la pasión por este acto y por la indumentaria tradicional que, cogidas de la mano, le dan color y contenido a un acto que, al ser tan inmutable, necesita de estos pequeños grandes momentos.

Mientras no haya indiscreciones, jugar a adivinar tiene su encanto. Y lo celebraron aquellos que, dentro de las habituales quinielas que se hacen, se decantaron por el rojo. Lo único que podía imaginarse de antemano es que no sería azul, gama de los dos últimos años.

La clave, la corbata paterna

Este particular juego tiene su encanto y se derrocha mucho talento. Porque, por ejemplo, durante la transmisión realizada por levante-emv.com en Facebook live, los comentarios saltaron en seguida: bajó el padre de Raquel las escaleras del domicilio y los más avispados se dieron cuenta del detalle: ¡don Arturo lleva una corbata de color granate!. Debía ir por ahí la clave. Dicho y hecho: Rojo Toscana. Un color con mucha reminiscencia mediterránea. Que se eligió a los pocos días de ser elegida fallera mayor en los telares de Garín. «Iba con una idea, pero luego fue otra totalmente diferente. Esto es muy especial: nada de lo que has pensado antes sirve. Ves, eliges y te enamora» explicaba la fallera mayor. Contraste de la joven rubia con un traje de oscuro. El rojo no se veía desde 2011 con Laura Caballero.

«Raquel tenía muy claro que quería un color oscuro para su espolín y después de pensarlo, consultarlo con la familia y darle muchas vueltas se decidió por un color que antiguamente se utilizaba mucho. Un color rojo Toscana con un punto de marrón y otro de azul que le confieren un carácter muy elegante. Eligió en los metales dos que juegan discretamente con el fondo y como curiosidad el lazo del ramo lateral en lugar de tejerlo en metal se decidió en seda color oro. En el ramo central predominan los colores rosas y azules mientras que en el ramo lateral se utilizaron colores más otoñales para dar movimiento de color a los ramos. Esperamos que guste tanto como a nosotros» fue la explicación de la firma de Moncada. Con ese descubrimiento arrancó la noche. La noche de sus vidas, la de Raquel y la de la corte de honor.